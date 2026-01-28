ضياء السيد يشيد بصفقة الأهلي المنتظرة

أشاد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، بصفقة الأهلي المنتظرة هادي رياض لاعب فريق بتروجت، مؤكدًا أن اللاعب سيقدم إضافة كبيرة للمارد الأحمر، فهو يمتلك مميزات لا توجد في باقي اللاعبين بمركز المدافع.

وأنهى النادى الأهلى اتفاقه لضم هادى رياض، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد موافقة ناديه بتروجت على عرض الأهلى، فى ظل تمسك اللاعب بالانتقال وارتداء القميص الأحمر، ما سهل إتمام المفاوضات والوصول إلى اتفاق نهائى بين الطرفين.

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»، الذي يذاع على قناة «CBC»، إن الأهلي أضاع العديد من الفرص خلال المباراة، وكان قادرًا على تسجيل أكثر من هدف، مشيرًا إلى أن طريقة لعب مدرب وادي دجلة، التي تعتمد على نظام واحد ثابت، لم تكن مناسبة أمام إمكانيات الأهلي الهجومية.

وأضاف أن الأهلي لا يمكنه الاعتماد على لاعب واحد فقط، ويجب أن يكون هناك لاعب «ثقيل» إلى جانبه لاعب صغير السن، موضحًا أن اللاعب هادي رياض سيكون صفقة مفيدة للنادي، نظرًا لامتلاكه مواصفات غير موجودة في المدافعين الحاليين، بينما أعرب عن أمله في توفيق اللاعب الواعد عمرو الجزار.