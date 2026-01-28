شوبير: الأهلي يتراجع عن إعارة عمر سيد معوض للبنك الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مستجدات حول إعارة لاعب الأهلي عمر سيد معوض إلى نادي البنك الأهلي.

وكتب “شوبير” عبر حسابه على فيسبوك: “الأهلي يتراجع عن إعارة عمر سيد معوض إلي البنك الأهلي ويرفض بيعه نهائيًا إلى نادي زد واجتماع في الأهلي غدًا لبحث مستقبل اللاعب .. اللاعب كان قد أنهي كل شيء مع البنك الأهلي على سبيل الإعارة وفوجئ منذ قليل بقرار الإدارة”.

وكان قد أكد الإعلامي خالد الغندور، أن شركة التسويق المُتعاقدة مع اللاعب الشاب عمر سيد معوض، لاعب النادي الأهلي، بدأت التحرك خلال الفترة الحالية لتسويق اللاعب مجددًا في أوروبا، ضمن خطة تهدف لتأمين عرض احتراف خارجي في الفترة المقبلة، في ظل القناعة بإمكانياته الفنية وقدرته على خوض تجربة احتراف مُبكر.

وأوضح المصدر عبر برنامج ستاد المحور أن الشركة تركز بشكل خاص على الدوري الإسباني، على أن يتم جلب عرض رسمي إما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، أو على أقصى تقدير خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، تمهيدًا لعرض الأمر على إدارة الأهلي لاتخاذ القرار المناسب.