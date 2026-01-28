قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي
روسيا والصين وإيران.. الاستخبارات الأمريكية تُشكّك في قطع فنزويلا العلاقات مع الخصوم
النائب العام يُحيل شكوى «المهن الطبية» للتحقيق في واقعة الإضرار بأموال الاتحاد
أشرف عبدالعزيز: زيزو سيحصل على 83 مليون جنيه من الزمالك.. وقرار الاتحاد «مسألة وقت»
أتمنى فشله.. أسطورة أرسنال يُعلّق على مستقبل ريال مدريد تحت قيادة «أربيلوا»
«أبو العينين»: «مدبولي» واحد من أفضل رؤساء الوزراء في تاريخ مصر المُعاصر
أبو العينين: «مدبولي» واجه تحديات صعبة بكفاءة ويمتلك خبرات سياسية واقتصادية كبيرة
لحظات ود وحب بين إلهام شاهين وماجدة الرومي على ضفاف النيل | شاهد
عضو بالشيوخ: إعداد قانون ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل بداية لحمايتهم
التعليم العالي تعلن عن 20 منحة بتمويل مشترك بين مصر وفرنسا
شوبير: الأهلي يتراجع عن إعارة عمر سيد معوض للبنك الأهلي
وكيل «أليو ديانج» يكشف كواليس العروض المُقدمة للاحتراف الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: الأهلي يتراجع عن إعارة عمر سيد معوض للبنك الأهلي

أحمد شوبير
أحمد شوبير
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مستجدات حول إعارة لاعب الأهلي عمر سيد معوض إلى نادي البنك الأهلي.

وكتب “شوبير” عبر حسابه على فيسبوك: “الأهلي يتراجع عن إعارة عمر سيد معوض إلي البنك الأهلي ويرفض بيعه نهائيًا إلى نادي زد واجتماع في الأهلي غدًا لبحث مستقبل اللاعب .. اللاعب كان قد أنهي كل شيء مع البنك الأهلي على سبيل الإعارة وفوجئ منذ قليل بقرار الإدارة”.

وكان قد أكد الإعلامي خالد الغندور، أن شركة التسويق المُتعاقدة مع اللاعب الشاب عمر سيد معوض، لاعب النادي الأهلي، بدأت التحرك خلال الفترة الحالية لتسويق اللاعب مجددًا في أوروبا، ضمن خطة تهدف لتأمين عرض احتراف خارجي في الفترة المقبلة، في ظل القناعة بإمكانياته الفنية وقدرته على خوض تجربة احتراف مُبكر.

وأوضح المصدر عبر برنامج ستاد المحور أن الشركة تركز بشكل خاص على الدوري الإسباني، على أن يتم جلب عرض رسمي إما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، أو على أقصى تقدير خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، تمهيدًا لعرض الأمر على إدارة الأهلي لاتخاذ القرار المناسب.

الأهلي عمر سيد معوض البنك الاهلي زد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نت بلا حدود

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

عواصف ترابية

محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

مشغولات ذهبية

رقم قياسي جديد .. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

عاصفة “شاندرا”

بريطانيا ترفع الاستعداد لعاصفة "شاندرا"

الهلال الأحمر

«رعاية نموذجية ورفقة داعمة».. جلسة حوارية للهلال الأحمر بمعرض الكتاب

وزير الموارد المائية والري

وزير الري : ملتزمون بالعمل بشكل وثيق مع السنغال لخدمة قضايا المياه بأفريقيا

بالصور

القرع سرّ صحة الرجال.. فوائد مذهلة للبروستاتا والخصوبة والقلب

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر

تخزين الأطعمة لرمضان .. طريقة تفريز الدجاج المعصج

دجاج معصج
دجاج معصج
دجاج معصج

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني

فيديو

نسرين أمين وبرامج المقالب

هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد