إعلامي يزف مفاجأة لجمهور الأهلي بشأن صفقة جديدة | تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن، تطورات داخل النادي الأهلي بشأن ضم هادي رياض، لاعب بتروجيت.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “الأهلي يتفق مع بتروجت على ضم هادي رياض بمقابل 30 مليون جنيه واللاعب يظهر في الأهلي غدًا للتوقيع لمدة 4 سنوات مقبلة”.

وتأتي الصفقة ضمن تعزيزات الأهلي استعدادًا للمنافسات المقبلة على الصعيدين المحلي والقاري، مع توقع أن يلعب هادي رياض دورًا مهمًا في التشكيل الأساسي للفريق.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز علي وادي دجلة 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، برصيد 26 نقطة، فيما جاء وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.