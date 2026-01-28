احترامًا للمهنة .. أشرف عبد العزيز يرفض كشف تفاصيل أزمته مع عمر هريدي

أكد المستشار أشرف عبد العزيز، خلال تصريحاته في برنامج «الكلاسيكو» مع الإعلامية سهام صالح، المذاع عبر قناة ON E، أنه اختار اللجوء إلى نقابة المحامين للفصل في الخلاف القائم، مشيرًا إلى تقدمه بشكوى رسمية ضد المحامي الشهير عمر هريدي.

وأوضح عبد العزيز أن عمر هريدي يُعد زميل مهنة، لكنه ليس صديقًا له، مؤكدًا احترامه للأطر القانونية والنقابية المنظمة للعلاقة بين المحامين.

وشدّد المستشار أشرف عبد العزيز على أنه يفضل عدم الخوض في تفاصيل الأزمة عبر وسائل الإعلام، التزامًا بضوابط المهنة واحترامًا لإجراءات التحقيق المتبعة داخل نقابة المحامين، إلى حين صدور القرار النهائي في هذا الشأن.