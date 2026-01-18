صفقة دفاعية جديدة لـ الأهلي والإعلان الرسمي خلال ساعات.. تفاصيل

حسم النادي الأهلي اتفاقه مع نادي بتروجت للتعاقد مع هادي رياض، مدافع الفريق البترولي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق الأحمر بعناصر مميزة استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي «مع شوبير» المذاع على إذاعة أون سبورت إف إم، أن الأهلي أنهى كافة تفاصيل الصفقة، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الحصول على الموافقات النهائية وإنهاء الإجراءات الإدارية اللازمة.

وأوضح شوبير أن نادي بتروجت منح اللاعب الضوء الأخضر للانتقال إلى صفوف الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي، بعدما كان النادي قد تمسك ببقائه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن تتغير المواقف في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة مع القلعة الحمراء.

ويأتي التعاقد مع هادي رياض في توقيت مهم بالنسبة للأهلي، خاصة في ظل ضغط المباريات، وتعدد البطولات التي ينافس عليها الفريق هذا الموسم، إلى جانب حاجة الجهاز الفني لتوسيع قاعدة الاختيارات الدفاعية، تحسبًا للإصابات أو الإيقافات.

ويُعد هادي رياض من العناصر التي قدمت مستويات مميزة مع بتروجت خلال الفترة الماضية، ولفت أنظار مسؤولي الأهلي بفضل التزامه التكتيكي، وقدرته على اللعب بأكثر من أسلوب دفاعي، وهو ما يتماشى مع متطلبات الجهاز الفني للفريق الأحمر.

جولة أوروبية لحسم صفقة هجومية

وفي سياق متصل، كشف شوبير أن سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على ملف كرة القدم، يجري حاليًا جولة أوروبية من أجل حسم التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، لتدعيم الخط الأمامي للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار إلى أن سفر عبد الحفيظ جاء بتكليف مباشر من إدارة النادي، في ظل الصلاحيات الممنوحة له لإنهاء هذا الملف، على أن يتم اختيار مهاجم قادر على صناعة الفارق، ويتناسب مع فلسفة الفريق الفنية ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وتسعى إدارة الأهلي إلى إبرام صفقة هجومية قوية، في ظل رغبة الجهاز الفني في زيادة الفاعلية التهديفية، خاصة مع اقتراب الأدوار الحاسمة في البطولات المحلية والقارية، وعلى رأسها دوري أبطال أفريقيا.

ويواصل الأهلي العمل في سوق الانتقالات الشتوية بهدوء وسرية، بعيدًا عن الضجيج الإعلامي، مع التركيز على إبرام صفقات نوعية قادرة على إضافة قوة حقيقية للفريق، سواء على مستوى الدفاع أو الهجوم، بما يضمن استمرار المنافسة على كافة الألقاب.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة الإعلان الرسمي عن صفقة هادي رياض، إلى جانب تطورات جديدة بشأن الصفقة الهجومية المنتظرة، في ظل سعي الأهلي لإغلاق ملف التدعيمات مبكرًا قبل الدخول في مرحلة الحسم بالموسم