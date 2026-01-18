قبل قمة الأهلي في نهائي السوبر .. الزمالك يُنهي أزمة قيد الروسي «ديمتري»

أنهى نادي الزمالك أزمة قيد المحترف الروسي ديمتري ياكوفيلف، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة، بعد نجاح إدارة النادي في استخراج الكارنيه الرسمي للاعب، ليصبح جاهزًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس السوبر المصري، قبل القمة المرتقبة أمام النادي الأهلي في المباراة النهائية.

وجاء تحرك إدارة الزمالك في توقيت حاسم، بعد ما تمكنت من تجاوز العقبات المالية والإدارية التي عطّلت قيد اللاعب خلال الأيام الماضية، ليُغلق بذلك أحد أكثر الملفات تعقيدًا داخل القلعة البيضاء، خاصة في ظل أهمية المرحلة الحالية وحساسية مواجهة الأهلي على لقب السوبر.

انفراجة قبل موقعة الأهلي

وشهدت الساعات الماضية تحركات مكثفة من جانب مسئولي الزمالك لحل أزمة قيد ديمتري، بعدما كان اتحاد الكرة الطائرة قد تمسك في وقت سابق بعدم منحه كارنيه المشاركة، لحين تسوية المديونيات المستحقة وجدولة باقي الالتزامات، وهو ما تسبب في غياب اللاعب عن المواجهات الأولى في البطولة.

ونجحت إدارة الزمالك في إنهاء الإجراءات المطلوبة رسميًا، ليصبح اللاعب مؤهلًا للمشاركة بداية من المباراة النهائية، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، أمام الأهلي، في ختام منافسات السوبر المصري للرجال.

وباتت مشاركة ديمتري ياكوفيلف في قمة الأهلي والزمالك متوقفة على رؤية الجهاز الفني لفريق الكرة الطائرة، بقيادة الدكتور حسام عبدالعزيز، المدير الفني للفريق، الذي سيحسم الموقف النهائي للاعب وفقًا للجوانب الفنية والبدنية، ومدى جاهزيته بعد فترة الغياب الأخيرة.

ويُفاضل الجهاز الفني بين الدفع بالمحترف الروسي في النهائي أو الاعتماد على العناصر التي شاركت في الجولات السابقة، خاصة في ظل الأداء القوي الذي قدمه الفريق خلال مشواره في البطولة.

مشوار الزمالك في السوبر

وقدم فريق طائرة الزمالك مستويات مميزة خلال منافسات السوبر المصري، حيث افتتح مشواره بالفوز على بتروجت بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى، قبل أن يواصل تفوقه ويحقق فوزًا مستحقًا على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية، ليحجز مقعده في المباراة النهائية عن جدارة.

ويعكس أداء الزمالك في البطولة حالة الاستقرار الفني والتركيز الكبير داخل الفريق، في ظل سعيه للتتويج بلقب السوبر، وإضافة بطولة جديدة إلى سجل إنجازاته المحلية.

قمة منتظرة على لقب السوبر

وتترقب جماهير الكرة الطائرة المصرية مواجهة نارية تجمع الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر، في لقاء يُنتظر أن يحمل الكثير من الندية والإثارة، في ظل رغبة كل فريق في حسم اللقب لصالحه.

وتمثل جاهزية ديمتري ياكوفيلف إضافة قوية للزمالك قبل القمة، سواء شارك أساسيًا أو كأحد الأوراق الرابحة، في مباراة قد تُحسم على تفاصيل صغيرة، في ظل تقارب المستوى بين القطبين.

