ديربي ناري.. تفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر للطائرة

يلتقي فريق كرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، مع نادي الزمالك، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة رجال، والتي تُقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، خلال الفترة من 16 وحتى 19 يناير الجاري.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري في الجولة الأولى بنتيجة 3-0، كما فاز على بتروجت في الجولة الثانية بالنتيجة ذاتها.

وحقق الزمالك الفوز على بتروجت في الجولة الأولى، بنتيجة 3-1، بينما فاز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0.

بهذه النتائج يتنافس الأهلي والزمالك على اللقب يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما يلتقي بتروجت والاتحاد السكندري في الساعة السادسة مساءً، لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ويشارك في بطولة السوبر المصري للكرة الطائرة 4 فرق، وهم الأهلي، الزمالك، بتروجت، والاتحاد السكندري.