الأمن يداهم مصنع لإنتاج بالونات المواتير المغشوشة في المرج

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الأقتصادى من ضبط (عدد من قطع بالونة موتور مياه مدون عليها بيانات تجارية مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية "منتج نهائى – مستلزمات إنتاج" - عدد من الملصقات المدون عليها بيانات تجارية مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية - خط إنتاج كامل) داخل أحد المصانع كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة جرائم السلع الغذائية المغشوشة والمقلدة وتتبع مصادر إنتاجها وأماكن تداولها بالأسواق والتى لها أثر بالغ الضرر على الصحة العامة للمواطنين والإقتصاد القومى .





