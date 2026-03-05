قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صندوق النقد: استمرار الصراع بالشرق الأوسط سيكون له تأثير على أسعار الطاقة
الاستخبارات الإيرانية: دمرنا أهدافا لجماعات حاولت التسلل عبر الحدود الغربية
هل العُمرة في العشر الأواخر من رمضان لها فضل عن أي وقت آخر ؟..الإفتاء ترد
القيادة المركزية الأمريكية: نضيق الخناق على إيران من البحر
روسيا: لا اتصالات ثنائية مع واشنطن بشأن إيران
تحترق حاليا.. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية
خطوة استراتيجية محسوبة.. خبير يكشف: تفاصيل طروحات الصندوق السيادي وتأثيره
وزارة الإستخبارات الإيرانية تعلن تدمير أهدافا لجماعات انفصالية
جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب
النفط والغاز.. ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ومخاوف من حرب طويلة مع إيران
وجبات القمر.. ماذا سيأكل رواد «أرتميس 2» في رحلتهم حول القمر؟
القيادة الإيرانية: طهران لا يهمها طول أمد الحرب ولم نغلق مضيق هرمز
أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن تنفيذ عمليات ضد مزارع شبعا

جيش الاحتلال - أرشيفي
جيش الاحتلال - أرشيفي

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة مقرا في بيروت يستخدمه سلاح الجو التابع لحزب الله اللبناني ، مطالبة سكان جنوب لبنان بمواصلة الانتقال فورا إلى شمال نهر الليطاني.
 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريحات له: قواتنا تنفذ عمليات في مزارع شبعا جنوبي لبنان لتعزيز الدفاع على الحدود الشمالية.

كما شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية على أطراف بلدة زبقين جنوبي لبنان.



فادت تقارير لبنانية، بأن الجيش الإسرائيلي هاجم قرية ثولين ومجدل سالم في جنوب لبنان، كما شن هجوماً آخر في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قوات الاحتلال بدأت بمهاجمة البنية التحتية لحزب الله في بيروت.


وأعلن حزب الله اللبناني استهداف مجمع الصناعات العسكرية التابع لشركة "رفائيل" جنوب مدينة عكا المحتلة بسرب من المسيرات الانقضاضية، وذلك رداً على الهجمات الإسرائيلية على عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية.

كما استهدف مجاهدو المقاومة قاعدة عين زيتيم شمال صفد المحتلة بسرب من المسيرات نفسها، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي محاولاته للتوغل في بلدات جنوب لبنان، فيما يواجه تصدي المقاومة عبر ضرب الدبابات واستهداف مواقع داخل العمق الإسرائيلي.

وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى موجة نزوح كبيرة في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة.

لبنان جيش الاحتلال حزب الله نهر الليطاني مزارع شبعا

