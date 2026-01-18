قبل انطلاقها.. مواعيد مواجهات فراعنة اليد فى أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة اليد لخوض تحدي قاري جديد، مع انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في رواندا خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير الجاري، وسط طموحات كبيرة بمواصلة السيطرة المصرية على عرش القارة وحصد اللقب الإفريقي.

ويخوض منتخب مصر البطولة مدججًا بكوكبة من أبرز نجومه، في إطار سعيه لحصد اللقب الإفريقي، إلى جانب ضمان بطاقة التأهل للبطولات العالمية المقبلة، في ظل المنافسة القوية المنتظرة بين كبار القارة.

جدول مواجهات منتخب مصر في دور المجموعات

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الجابون، يوم 21 يناير، في تمام الثانية عشرة والنصف ظهرًا، في لقاء الافتتاح الذي يسعى خلاله الفراعنة لتوجيه رسالة مبكرة للمنافسين.

ويواصل المنتخب الوطني مشواره بمواجهة قوية أمام منتخب أنجولا، يوم 22 يناير، في تمام الخامسة مساءً، في اختبار لا يخلو من الصعوبة أمام أحد المنتخبات الطامحة للمنافسة.

ويختتم منتخب مصر مباريات دور المجموعات بمواجهة منتخب أوغندا، يوم 24 يناير، في تمام الثالثة عصرًا، على أمل حسم صدارة المجموعة والتأهل للأدوار الإقصائية بأفضلية فنية ومعنوية.

قائمة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا

وأعلن الإسباني روبيرتو جارسيا باسكوال، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة اليد للرجال، القائمة الرسمية التي ستخوض منافسات البطولة، والتي تضم 19 لاعبًا، بعد فترة طويلة من المتابعة والتجهيز الفني والبدني.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى

• محمد علي

• محمد عصام الطيار

• عبدالرحمن حميد

الجناح الأيمن

• أكرم يسري

• محمد أوكا

الجناح الأيسر

• أحمد هشام سيسا

• محمد مؤمن صفا

الظهير الأيمن

• يحيى خالد

• مهاب سعيد

الظهير الأيسر

• علي زين

• أحمد هشام دودو

• نبيل شريف

• هشام صلاح

الدائرة

• إبراهيم المصري

• أحمد عادل

• ياسر سيف

• محمد عبدالعزيز جدو

صانع الألعاب

• يحيى الدرع

• سيف الدرع

طموحات كبيرة ورهان على الخبرات

يدخل منتخب مصر البطولة بطموحات كبيرة، في ظل امتلاكه مزيجًا مميزًا من العناصر صاحبة الخبرات الدولية الكبيرة، إلى جانب مجموعة من اللاعبين الشباب، الذين أثبتوا كفاءتهم في البطولات السابقة.

ويعوّل الجهاز الفني بقيادة باسكوال على الانسجام الكبير بين عناصر المنتخب، إضافة إلى الخبرات المتراكمة من المشاركات العالمية والأولمبية، من أجل مواصلة الهيمنة القارية وفرض الشخصية المصرية داخل الملعب.