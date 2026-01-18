برشلونة ضيفا على ريال سوسيداد بالدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على منافسه ريال سوسيداد، اليوم، على ملعب "أنويتا"، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت.

ويدخل فريق برشلونة المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات والنتائج الإيجابية التي حققها خلال الفترة الماضية.

ويستهدف فريق برشلونة الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد استغلال سقوط ريال مدريد الأخير وخطف الصدارة منه رغم خسارة الكلاسيكو.

على الجانب الأخر يحاول فريق ريال سوسيداد استغلال عاملي الأرض والجمهور لاقتناص 3 نقاط مهمة في مشوار بطولة الدوري لتحسين مركزهم في جدول الترتيب.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، فيما جاء ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

وجاء فريق ريال سوسيداد في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة.