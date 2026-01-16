شتيجن يقترب من الرحيل عن برشلونة.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الألماني تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة، من الرحيل عن البلوجرانا، خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لفابريزيو رومانو، الصحفي الموثوق بشبكة “سكاي سبورتس”، فإن تير شتيجن سينتقل إلى جيرونا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم رسميًا.

وأشار إلى أن الصفقة ستحدث خلال عدة أيام وتكتمل بين كل الأطراف.

ويعاني تير شتيجن- أحد قادة فريق برشلونة- من قلة المشاركة مع الفريق الأول؛ بسبب ابتعاده لفترة طويلة للإصابة، بالإضافة إلى التعاقد مع فوتشيك تشيزني، وخوان جارسيا.

وكان نادي برشلونة قد تعاقد مطلع الموسم الماضي، مع تشيزني، في صفقة انتقال حر، فيما تعاقد مع جارسيا قادما من صفوف فريق إسبانيول، مقابل 25 مليون يورو، ويقدم مستويات مميزة مع الفريق؛ مما جعله عنصرا أساسيا في تشكيلة البلوجرانا.