طلب إحاطة بشأن استمرار أزمة تكليف خريجي طب الأسنان وآثارها السلبية الجسيمة
هو بطل واحد .. منشور مثير من خالد الغندور قبل مباراة مصر ونيجيريا
تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي
برلماني: مصر تقود مسار التهدئة بحكمة سياسية في لحظة إقليمية فارقة
حتى 16 فبراير .. وكالة الطيران الأوروبية توصي بتجنب المجال الجوي الإيراني
ترامب: لا ينبغي لأي دولة التحكم في موارد النيل وأن تُلحق الضرر بجيرانها
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة مياه النيل
شتيجن يقترب من الرحيل عن برشلونة.. تفاصيل
إبراهيم حسن: غياب فتوح وياسر إبراهيم عن مباراة نيجيريا بسبب الإصابة
الهباش: اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مستمرة لعامين تسند بعدها الأمور لدولة فلسطين
فاروق حسني: قصور الثقافة قادرة على التجدد في العصر الرقمي .. وهذه رؤيتي لتطويرها
قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟
رياضة

شتيجن يقترب من الرحيل عن برشلونة.. تفاصيل

شتيجن
شتيجن
مجدي سلامة

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الألماني تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة، من الرحيل عن البلوجرانا، خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لفابريزيو رومانو، الصحفي الموثوق بشبكة “سكاي سبورتس”، فإن تير شتيجن سينتقل إلى جيرونا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم رسميًا.

وأشار إلى أن الصفقة ستحدث خلال عدة أيام وتكتمل بين كل الأطراف.

ويعاني تير شتيجن- أحد قادة فريق برشلونة- من قلة المشاركة مع الفريق الأول؛ بسبب ابتعاده لفترة طويلة للإصابة، بالإضافة إلى التعاقد مع فوتشيك تشيزني، وخوان جارسيا.

وكان نادي برشلونة قد تعاقد مطلع الموسم الماضي، مع تشيزني، في صفقة انتقال حر، فيما تعاقد مع جارسيا قادما من صفوف فريق إسبانيول، مقابل 25 مليون يورو، ويقدم مستويات مميزة مع الفريق؛ مما جعله عنصرا أساسيا في تشكيلة البلوجرانا.

تير شتيجن برشلونة البلوجرانا

