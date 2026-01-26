إعلامي: رتوش بسيطة ويعلن الأهلي عن إتمام صفقة مدافع بتروجيت

كشف الإعلامي أمير هشام، عن اقتراب النادي الأهلي من إعلان تعاقده مع مدافع نادي بتروجيت هادي رياض.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك: “رتوش بسيطة ويُعلن الاهلي عن اتمام صفقة هادي رياض مدافع بتروجيت”.

وتابع: “قيمة الصفقة 27 مليون جنية تُسدد على 5 أقساط خلال 6 أشهر فقط، على ان يكون القسط الاول 40% من قيمة الصفقة”.

وأضاف: “رفض مسؤولي بتروجيت في البداية مبدأ التقسيط وهو ما تسبب في تأخر انتقال اللاعب لفريقه الجديد”.

وأوضح: “من المتوقع إغلاق الصفقة خلال 48 ساعة على أقصى تقدير ليصبح هادي رياض لاعباً في صفوف الاهلي بشكل رسمي”.