قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبايا الماضي ..عرض 15 تابوتاً لأول مرة بـ المتحف المصري بالتحرير
بسبب محمد صلاح.. سلوت أمام معضلة تكتيكية قبل مواجهة كاراباخ
أسعار ياميش رمضان 2026 في مصر.. قائمة كاملة قبل بداية الشهر الكريم
هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب
عملات وسبائك ذهبية.. ناصر البرنس يتهم زوجته بسرقته في الشيخ زايد
بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة
إعلامي: رتوش بسيطة ويعلن الأهلي عن إتمام صفقة مدافع بتروجيت
3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة
الأسنان تشترط حصول الأطباء غير المصريين على الموافقة الأمنية قبل القيد بالنقابة
رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع الزامبي باسكال فيري
الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لضم المهاجم الأجنبي الجديد ..تفاصيل
ترامب عن عودة رفات الأسير الإسرائيلي الاخير: "لقد أعدناهم جميعاً.. لقد ظنوا أن ذلك مستحيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواجهات صعبة في سباق صدارة الدوري الإماراتي

الدوري الإماراتي
الدوري الإماراتي
عبدالحكيم أبو علم

يعود الدوري الإماراتي غداً للمنافسات بالجولة الــ14والتي ستشهد صراعا محموما سيمتد عبر ثلاثة أيام من التنافس، حيث ترفع كافة الأندية شعار الحذر المطلق، مدركة أن النقاط التي تضيع في هذه المرحلة لا يمكن تعويضها بذات السهولة التي كانت عليها في بداية الموسم.

وفي الجولة الأولى من الدور الثاني... تتجه الأنظار في المقام الأول نحو صراع القمة الملتهب، حيث يدخل شباب أهلي دبي هذه الجولة وهو في القمة برصيد 32 نقطة، ومدفوعاً بزخم هجومي استثنائي وسلسلة انتصارات جعلته يتوج بلقب بطل الشتاء.

ويلتقي شباب الأهلي بعد غد الأربعاء مع مضيفه عجمان، وتحذوه الرغبة في حسم الأمور مبكراً لتفادي أي ضغوط قد يفرضها ملاحقوه على القمة، لكن مع الأخذ في الاعتبار أن عجمان الذي استطاع تحقيق عدد جيد من المباريات بشباك نظيفة في الدور الأول، سيعتمد على استراتيجية دفاعية معقدة لتعطيل الآلة الهجومية للمتصدر، مما يجعل هذه المواجهة اختباراً حقيقياً لمدى قدرة شباب الأهلي على اختراق التكتلات الدفاعية المنظمة لخصومه في الدور الثاني.

على الجانب الآخر، يبرز العين كأشرس المنافسين على اللقب، إذ يتأخر بفارق نقطة وحيدة عن شباب الأهلي، ويحمل طموحات كبيرة لاستعادة الصدارة التي فقدها في الرمق الأخير من الدور الأول.

ويلتقي العين غدا الثلاثاء مع مضيفه اتحاد كلباء في مواجهة تكتيكية رفيعة المستوى؛ فالعين الذي لم يذق طعم الخسارة طوال 20 مباراة متتالية في الدوري يمتلك صلابة ذهنية تجعله المرشح الأوفر حظاً، لكنه يصطدم بطموح كلباء الراغب في تصحيح المسار على ملعبه.

وسيكون الرهان الأكبر في هذه المواجهة على استمرارية المهاجم القناص لابا كودجو في ممارسة هوايته المفضلة بهز الشباك، وسط ترقب من الوحدة صاحب المركز الثالث الذي ينتظر أي عثرة لقطبي القمة لتقليص الفارق وإعادة إحياء آماله في المنافسة المباشرة، من خلال مواجهته على ملعبه أمام دبا الفجيرة غدا الثلاثاء.

ولا يقتصر الترقب على أهل القمة فقط، بل يمتد ليشمل منطقة الوسط والهروب من شبح الهبوط، وسط تحديات كبيرة تواجه الفرق التي تعاني من غيابات مؤثرة بسبب الإيقافات أو الإصابات؛ فالوحدة والوصل وبني ياس ودبا سيضطرون لإعادة ترتيب أوراقهم الفنية لتعويض عناصر أساسية، وهو ما قد يفتح الباب أمام مفاجآت غير متوقعة.

فريق بني ياس الذي يتواجد في قاع الترتيب يجد نفسه أمام حتمية تحقيق نتيجة إيجابية ضد النصر صاحب المركز السادس يوم الخميس، من أجل إنقاذ موسمه، بينما يطمح النصر لتعزيز موقعه في المنطقة الدافئة ومواصلة صحوته الأخيرة.

على الجانب الأخر يطارد الجزيرة والوصل مراكز المربع الذهبي، بينما تحاول فرق مثل البطائح وخورفكان والظفرة والشارقة تحسين مراكزها وتجنب الدخول في حسابات الهبوط المعقدة.

ويلتقي الوصل صاحب المركز الرابع برصيد 25 نقطة ضيفه خورفكان صاحب المركز الحادي عشر يوم الأربعاء، فيما يخرج الجزيرة صاحب المركز الخامس برصيد 21 نقطة لمواجهة صاحب المركز الثاني عشر برصيد عشر نقاط، يوم الخميس.

كرة القدم الدوري الإماراتي النادي الأهلي بطولة الدوري العين الجزيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

تطبيق أفضل معايير الجودة فى التنفيذ لمشروع « ديارنا ».. تفاصيل

جانب من الحدث

وزير الإسكان يبحث مشاركة المطورين المصريين في السوق العقاري بالبحرين

جانب من اللقاء

شراكة فاعلة ومستدامة بين جهاز حماية المستهلك في مصر ونظيره السعودي.. تفاصيل

بالصور

زبادي الفراولة وحلوى الأطفال.. منظمة الغذاء والدواء تمنع هذه الأطعمة

اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى

في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

السكريات
السكريات
السكريات

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتناول جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد