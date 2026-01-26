مواجهات صعبة في سباق صدارة الدوري الإماراتي

يعود الدوري الإماراتي غداً للمنافسات بالجولة الــ14والتي ستشهد صراعا محموما سيمتد عبر ثلاثة أيام من التنافس، حيث ترفع كافة الأندية شعار الحذر المطلق، مدركة أن النقاط التي تضيع في هذه المرحلة لا يمكن تعويضها بذات السهولة التي كانت عليها في بداية الموسم.

وفي الجولة الأولى من الدور الثاني... تتجه الأنظار في المقام الأول نحو صراع القمة الملتهب، حيث يدخل شباب أهلي دبي هذه الجولة وهو في القمة برصيد 32 نقطة، ومدفوعاً بزخم هجومي استثنائي وسلسلة انتصارات جعلته يتوج بلقب بطل الشتاء.

ويلتقي شباب الأهلي بعد غد الأربعاء مع مضيفه عجمان، وتحذوه الرغبة في حسم الأمور مبكراً لتفادي أي ضغوط قد يفرضها ملاحقوه على القمة، لكن مع الأخذ في الاعتبار أن عجمان الذي استطاع تحقيق عدد جيد من المباريات بشباك نظيفة في الدور الأول، سيعتمد على استراتيجية دفاعية معقدة لتعطيل الآلة الهجومية للمتصدر، مما يجعل هذه المواجهة اختباراً حقيقياً لمدى قدرة شباب الأهلي على اختراق التكتلات الدفاعية المنظمة لخصومه في الدور الثاني.

على الجانب الآخر، يبرز العين كأشرس المنافسين على اللقب، إذ يتأخر بفارق نقطة وحيدة عن شباب الأهلي، ويحمل طموحات كبيرة لاستعادة الصدارة التي فقدها في الرمق الأخير من الدور الأول.

ويلتقي العين غدا الثلاثاء مع مضيفه اتحاد كلباء في مواجهة تكتيكية رفيعة المستوى؛ فالعين الذي لم يذق طعم الخسارة طوال 20 مباراة متتالية في الدوري يمتلك صلابة ذهنية تجعله المرشح الأوفر حظاً، لكنه يصطدم بطموح كلباء الراغب في تصحيح المسار على ملعبه.

وسيكون الرهان الأكبر في هذه المواجهة على استمرارية المهاجم القناص لابا كودجو في ممارسة هوايته المفضلة بهز الشباك، وسط ترقب من الوحدة صاحب المركز الثالث الذي ينتظر أي عثرة لقطبي القمة لتقليص الفارق وإعادة إحياء آماله في المنافسة المباشرة، من خلال مواجهته على ملعبه أمام دبا الفجيرة غدا الثلاثاء.

ولا يقتصر الترقب على أهل القمة فقط، بل يمتد ليشمل منطقة الوسط والهروب من شبح الهبوط، وسط تحديات كبيرة تواجه الفرق التي تعاني من غيابات مؤثرة بسبب الإيقافات أو الإصابات؛ فالوحدة والوصل وبني ياس ودبا سيضطرون لإعادة ترتيب أوراقهم الفنية لتعويض عناصر أساسية، وهو ما قد يفتح الباب أمام مفاجآت غير متوقعة.

فريق بني ياس الذي يتواجد في قاع الترتيب يجد نفسه أمام حتمية تحقيق نتيجة إيجابية ضد النصر صاحب المركز السادس يوم الخميس، من أجل إنقاذ موسمه، بينما يطمح النصر لتعزيز موقعه في المنطقة الدافئة ومواصلة صحوته الأخيرة.

على الجانب الأخر يطارد الجزيرة والوصل مراكز المربع الذهبي، بينما تحاول فرق مثل البطائح وخورفكان والظفرة والشارقة تحسين مراكزها وتجنب الدخول في حسابات الهبوط المعقدة.

ويلتقي الوصل صاحب المركز الرابع برصيد 25 نقطة ضيفه خورفكان صاحب المركز الحادي عشر يوم الأربعاء، فيما يخرج الجزيرة صاحب المركز الخامس برصيد 21 نقطة لمواجهة صاحب المركز الثاني عشر برصيد عشر نقاط، يوم الخميس.