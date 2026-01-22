قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

هادي رياض يجري غدًا الكشف الطبي تمهيدا لتوقيع عقود انتقاله للنادي الأهلي

هادي رياض
هادي رياض
إسلام مقلد

كشفت مصادر مطلعة أن هادي رياض، مدافع فريق بتروجت، سوف يخضع غدًا للكشف الطبي تمهيدًا لتوقيع عقود انتقاله إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ومن المنتظر أن يتم حسم الصفقة رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة حال اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح.

اهتمام متزايد بعد موسم مميز

ويُعد هادي رياض من أبرز المدافعين الذين لفتوا الأنظار خلال الموسم الحالي، بعدما قدم مستويات ثابتة مع فريق بتروجت، ما جعله محل اهتمام أكثر من نادٍ كبير، قبل أن ينجح الأهلي في الاقتراب من حسم الصفقة لصالحه.

مسيرة اللاعب وأرقامه

بدأ هادي رياض مشواره الكروي في نادي شربين، قبل أن يتدرج ضمن صفوف فريق وادي دجلة تحت 21 عامًا، ثم انتقل إلى حرس الحدود، وعاد مرة أخرى إلى وادي دجلة، قبل خوض تجربة مع نادي كفر الشيخ على سبيل الإعارة، ليستقر بعدها في صفوف بتروجت بداية من صيف 2021.

وشارك هادي رياض مع بتروجت في 16 مباراة خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات، سواء في الدوري أو كأس مصر أو كأس الرابطة، ونجح في تسجيل هدف واحد، وقاد خط الدفاع بأداء منضبط نال إشادة المتابعين.

تحركات الأهلي في ميركاتو يناير

ويواصل النادي الأهلي تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما أعلن رسميًا التعاقد مع مروان عثمان وأحمد عيد وعمرو الجزار، في صفقات تم الكشف عنها مساء أمس عبر الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي يقترب فيه الأحمر من ضم الأردني عودة الفاخوري، ضمن خطة دعم الفريق في المرحلة المقبلة.

هادي رياض فريق بتروجت النادي الأهلي بتروجت الأهلي

