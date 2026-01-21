أهلاوي.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة بشأن هادي رياض

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن مفاجأة بشأن انضمام اللاعب هادي رياض إلى النادي الأهلي.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حط هادي رياض على الشاحن بنسبة 99%؜ أهلاوي".



وحسم النادي الأهلي، اتفاقه مع نادي بتروجيت للتعاقد مع هادي رياض، مدافع الفريق البترولي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق الأحمر بعناصر مميزة استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

وحسم النادي الأهلي اتفاقه مع نادي بتروجيت للتعاقد مع هادي رياض، مدافع الفريق البترولي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق الأحمر بعناصر مميزة استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي «مع شوبير» المذاع على إذاعة أون سبورت إف إم، أن الأهلي أنهى كافة تفاصيل الصفقة، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الحصول على الموافقات النهائية وإنهاء الإجراءات الإدارية اللازمة.

وأوضح شوبير أن نادي بتروجت منح اللاعب الضوء الأخضر للانتقال إلى صفوف الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي، بعدما كان النادي قد تمسك ببقائه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن تتغير المواقف في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة مع القلعة الحمراء.