الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض

كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر داخل النادي الأهلي عن توصل القلعة الحمراء لاتفاق نهائي مع نادي بتروجيت، أمس الجمعة، للتعاقد مع المدافع هادي رياض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وأوضح الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور، أن الاتفاق ينص على سداد الأهلي مبلغ 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعارة لاعب لصالح بتروجيت، وفي حال عدم خروج لاعب على سبيل الإعارة يحصل بتروجيت على 40 مليون جنيه.



وأضاف الغندور أن بتروجيت طلب إعارة عمر سيد معوض، فيما يدرس الأهلي الموقف بعد عودة المدير الفني الدنماركي ييس توروب من الدمام، ومعرفة رأيه النهائي بشأن رحيل اللاعب.