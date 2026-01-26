بين الحسم والانتظار.. فرص ليفربول ومانشستر سيتي في دوري الأبطال

تترقب الجماهير الأوروبية والعربية ليلة كروية فاصلة، مع إسدال الستار على مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، حيث يخوض ليفربول ومانشستر سيتي مواجهتين مصيريتين قد تحسمان التأهل المباشر إلى دور الـ16، في حضور مصري لافت يقوده محمد صلاح وعمر مرموش.

وتختتم مباريات الجولة الثامنة والأخيرة مساء الأربعاء، في مشهد يظهر حجم الإثارة التي فرضها النظام الجديد للبطولة، مع احتدام المنافسة على المقاعد الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى الأدوار الإقصائية.

ليفربول.. خطوة أخيرة تفصل الريدز عن ثمن النهائي

يخوض ليفربول مواجهة حاسمة أمام كاراباج الأذربيجاني على ملعب "أنفيلد"، وهو يحتل المركز الرابع برصيد 15 نقطة، واضعًا مصيره بين يديه قبل الجولة الختامية.

ويدخل فريق محمد صلاح اللقاء بأفضلية واضحة، إذ يكفيه تحقيق الفوز لضمان العبور المباشر إلى دور الـ16 دون الالتفات إلى نتائج باقي المنافسين، بعد أن عزز موقفه بفوز كبير خارج الديار على أولمبيك مارسيليا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الماضية.

ورغم أن كاراباج يتواجد في المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط، إلا أن الفريق الأذربيجاني أثبت هذا الموسم قدرته على صناعة المفاجآت، بعدما حقق انتصارات لافتة على بنفيكا، كوبنهاجن وآينتراخت فرانكفورت، إلى جانب تعادل ثمين أمام تشيلسي، ما يجعل المواجهة بعيدة عن الحسابات السهلة.

التعادل أو الخسارة.. حسابات معقّدة تنتظر ليفربول

في حال خروج ليفربول بنتيجة التعادل، تبقى فرصه قائمة لكنها مرهونة بسيناريوهات أخرى، في ظل تكدس عدة فرق خلفه مباشرة برصيد 13 نقطة، أبرزها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

أما الخسارة، فستدفع الريدز إلى دوامة من الحسابات الصعبة، حيث يصبح التأهل المباشر مرتبطًا بتعثر أكثر من منافس، ليبقى الحسم مؤجلاً حتى صافرة نهاية الجولة.

مانشستر سيتي.. الفوز طريق وحيد

على الجانب الآخر، يخوض مانشستر سيتي مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول أمام جالاتا سراي التركي، في لقاء يدرك خلاله الفريق السماوي أن الفوز هو الخيار الوحيد لضمان التأهل المباشر دون الدخول في حسابات الترتيب المعقدة.

ويعول السيتي على تألق عمر مرموش، في ليلة يأمل خلالها الفريق الإنجليزي حسم بطاقة العبور ومواصلة مشواره الأوروبي دون المرور بمحطة الملحق.

مواجهات نارية تحسم خريطة المتأهلين

تشهد الجولة الختامية صدامات قوية سيكون لها تأثير مباشر على شكل جدول الترتيب، أبرزها مواجهة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد، ولقاء بوروسيا دورتموند مع إنتر ميلان، إلى جانب مباريات ريال مدريد مع بنفيكا، وبرشلونة أمام كوبنهاجن.

وبحسب نظام البطولة، تحجز الفرق الثمانية الأولى مقاعدها مباشرة في دور الـ16، بينما تتجه الأندية من المركز التاسع حتى الرابع والعشرين إلى الملحق، في انتظار اكتمال عقد المتأهلين.