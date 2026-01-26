قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
العليا لانتخابات المهندسين: إعلان الكشوف الأولية للمرشحين عقب انتهاء فحص الملفات غدًا
بعد حصار عامين.. الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على الدلنج وفرار الميليشيات
تفاصيل العثور على جثة المحتجز الإسرائيلي ران جويلي في غزة
مدير معرض الكتاب: 500 ألف جنيه قيمة جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية
انطلاق فعاليات برنامج "نوابغ الأزهر" للعام الثاني بمعرض الكتاب
خاص| مساعد رئيس تتارستان: معرض القاهرة للكتاب الأهم عالمياً.. وتعاون مرتقب مع "الأزهر"
نتيجة سكن لكل المصريين 7.. الإسكان تعلن خبرا سعيد
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتقدم بالتهنئة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتوليه مهام منصبه
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية
عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء
جائزة زايد للأخوة الإنسانية تختار مؤسسة التعاون الفلسطينية ثالث المكرمين عام 2026
بين الحسم والانتظار.. فرص ليفربول ومانشستر سيتي في دوري الأبطال

مرموش - صلاح
مرموش - صلاح
إسراء أشرف

تترقب الجماهير الأوروبية والعربية ليلة كروية فاصلة، مع إسدال الستار على مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، حيث يخوض ليفربول ومانشستر سيتي مواجهتين مصيريتين قد تحسمان التأهل المباشر إلى دور الـ16، في حضور مصري لافت يقوده محمد صلاح وعمر مرموش.

وتختتم مباريات الجولة الثامنة والأخيرة مساء الأربعاء، في مشهد يظهر حجم الإثارة التي فرضها النظام الجديد للبطولة، مع احتدام المنافسة على المقاعد الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى الأدوار الإقصائية.

ليفربول.. خطوة أخيرة تفصل الريدز عن ثمن النهائي

يخوض ليفربول مواجهة حاسمة أمام كاراباج الأذربيجاني على ملعب "أنفيلد"، وهو يحتل المركز الرابع برصيد 15 نقطة، واضعًا مصيره بين يديه قبل الجولة الختامية.

ويدخل فريق محمد صلاح اللقاء بأفضلية واضحة، إذ يكفيه تحقيق الفوز لضمان العبور المباشر إلى دور الـ16 دون الالتفات إلى نتائج باقي المنافسين، بعد أن عزز موقفه بفوز كبير خارج الديار على أولمبيك مارسيليا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الماضية.

ورغم أن كاراباج يتواجد في المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط، إلا أن الفريق الأذربيجاني أثبت هذا الموسم قدرته على صناعة المفاجآت، بعدما حقق انتصارات لافتة على بنفيكا، كوبنهاجن وآينتراخت فرانكفورت، إلى جانب تعادل ثمين أمام تشيلسي، ما يجعل المواجهة بعيدة عن الحسابات السهلة.

التعادل أو الخسارة.. حسابات معقّدة تنتظر ليفربول

في حال خروج ليفربول بنتيجة التعادل، تبقى فرصه قائمة لكنها مرهونة بسيناريوهات أخرى، في ظل تكدس عدة فرق خلفه مباشرة برصيد 13 نقطة، أبرزها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

أما الخسارة، فستدفع الريدز إلى دوامة من الحسابات الصعبة، حيث يصبح التأهل المباشر مرتبطًا بتعثر أكثر من منافس، ليبقى الحسم مؤجلاً حتى صافرة نهاية الجولة.

مانشستر سيتي.. الفوز طريق وحيد

على الجانب الآخر، يخوض مانشستر سيتي مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول أمام جالاتا سراي التركي، في لقاء يدرك خلاله الفريق السماوي أن الفوز هو الخيار الوحيد لضمان التأهل المباشر دون الدخول في حسابات الترتيب المعقدة.

ويعول السيتي على تألق عمر مرموش، في ليلة يأمل خلالها الفريق الإنجليزي حسم بطاقة العبور ومواصلة مشواره الأوروبي دون المرور بمحطة الملحق.

مواجهات نارية تحسم خريطة المتأهلين

تشهد الجولة الختامية صدامات قوية سيكون لها تأثير مباشر على شكل جدول الترتيب، أبرزها مواجهة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد، ولقاء بوروسيا دورتموند مع إنتر ميلان، إلى جانب مباريات ريال مدريد مع بنفيكا، وبرشلونة أمام كوبنهاجن.

وبحسب نظام البطولة، تحجز الفرق الثمانية الأولى مقاعدها مباشرة في دور الـ16، بينما تتجه الأندية من المركز التاسع حتى الرابع والعشرين إلى الملحق، في انتظار اكتمال عقد المتأهلين.

ليفربول محمد صلاح مانشستر سيتي عمر مرموش دوري أبطال أوروبا

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن الأهلي. ماذا قال؟

تورم القدم

رجليك بتتنفخ الصبح .. حيل منزلية لعلاج تورم القدمين

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

فيروس نيباه

فيروس نيباه يهدد العالم.. أعرف الأعراض والأسباب

في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

السكريات
السكريات
السكريات

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتناول جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

