التضامن تحصد عدداً من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومى
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
رياضة

ضغط متصاعد على سلوت في أنفيلد.. وإدارة ليفربول تحسم مصيره هذا الأسبوع.. هل ينجو المدرب الهولندي من الإقالة؟

آرني سلوت
آرني سلوت
منتصر الرفاعي

تتصاعد الأزمات داخل جدران أنفيلد حيث تواجه إدارة ليفربول الإنجليزي موقفا حاسما بشأن مستقبل مدرب الفريق الهولندي آرني سلوت بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال والهزائم المتكررة التي هزت استقرار "الشياطين الحمر" هذا الموسم. 

القرار النهائي يبدو قريبًا،وسط تحركات لإيجاد بديل قوي مع تصاعد الضغوط على سلوت للحفاظ على منصبه وإنقاذ موسمه قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر.

كشفت تقارير صحفية عن اتخاذ إدارة نادي ليفربول الإنجليزي قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل الهولندي آرني سلوت كمدير فني للفريق، بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة والهزائم التي عانى منها الريدز مؤخرًا تحت قيادته.

 إقالة محتملة لسلوت خلال الأسبوع الجاري ونقل حساب Anfield Papers عبر منصة "إكس" عن الإعلامي بن جاكوبس أن إدارة ليفربول تعتزم إقالة سلوت هذا الأسبوع في خطوة جريئة تهدف إلى إعادة استقرار الفريق قبل الحسم في باقي منافسات الموسم الحالي. 

ليفربول يتواصل مع تشابي ألونسو لخلافة سلوت 

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن إدارة ليفربول تواصلت مع المقربين من الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني السابق لريال مدريد لتولي قيادة الفريق خلفًا لسلوت. 

وأضافت أن التواصل بين الطرفين كان إيجابيا خاصة أن الإدارة تعلم رغبة ألونسو القوية في العودة إلى أنفيلد، حيث سبق له اللعب مع النادي لمدة خمسة مواسم. 

 تشابي ألونسو

وأكدت التقارير أن سلوت أصبح على دراية تامة بأن كل مباراة قادمة للفريق قد تهدد منصبه، خاصة مع المستوى المتذبذب الذي يقدمه الفريق في ظل رغبة الإدارة في إنهاء الموسم الحالي بخطوة جريئة لإنقاذ الفريق من أي تراجع محتمل. 

ليفربول يسقط أمام بورنموث ويزيد الضغوط 

تعرض ليفربول لهزيمة ثقيلة أمام بورنموث بنتيجة 3-2، في مباراة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025-2026 مما زاد من الضغوط على المدرب الهولندي.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة بعد 23 مباراة، حصد خلالها 10 انتصارات، 6 تعادلات، و7 هزائم، في موسم يتسم بالتقلبات الكبيرة على مستوى النتائج والأداء.

آرني سلوت إدارة ليفربول الإنجليزي ليفربول سلوت

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

المزيد

