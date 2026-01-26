ضغط متصاعد على سلوت في أنفيلد.. وإدارة ليفربول تحسم مصيره هذا الأسبوع.. هل ينجو المدرب الهولندي من الإقالة؟

تتصاعد الأزمات داخل جدران أنفيلد حيث تواجه إدارة ليفربول الإنجليزي موقفا حاسما بشأن مستقبل مدرب الفريق الهولندي آرني سلوت بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال والهزائم المتكررة التي هزت استقرار "الشياطين الحمر" هذا الموسم.

القرار النهائي يبدو قريبًا،وسط تحركات لإيجاد بديل قوي مع تصاعد الضغوط على سلوت للحفاظ على منصبه وإنقاذ موسمه قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر.

كشفت تقارير صحفية عن اتخاذ إدارة نادي ليفربول الإنجليزي قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل الهولندي آرني سلوت كمدير فني للفريق، بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة والهزائم التي عانى منها الريدز مؤخرًا تحت قيادته.

إقالة محتملة لسلوت خلال الأسبوع الجاري ونقل حساب Anfield Papers عبر منصة "إكس" عن الإعلامي بن جاكوبس أن إدارة ليفربول تعتزم إقالة سلوت هذا الأسبوع في خطوة جريئة تهدف إلى إعادة استقرار الفريق قبل الحسم في باقي منافسات الموسم الحالي.

ليفربول يتواصل مع تشابي ألونسو لخلافة سلوت

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن إدارة ليفربول تواصلت مع المقربين من الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني السابق لريال مدريد لتولي قيادة الفريق خلفًا لسلوت.

وأضافت أن التواصل بين الطرفين كان إيجابيا خاصة أن الإدارة تعلم رغبة ألونسو القوية في العودة إلى أنفيلد، حيث سبق له اللعب مع النادي لمدة خمسة مواسم.

تشابي ألونسو

وأكدت التقارير أن سلوت أصبح على دراية تامة بأن كل مباراة قادمة للفريق قد تهدد منصبه، خاصة مع المستوى المتذبذب الذي يقدمه الفريق في ظل رغبة الإدارة في إنهاء الموسم الحالي بخطوة جريئة لإنقاذ الفريق من أي تراجع محتمل.

ليفربول يسقط أمام بورنموث ويزيد الضغوط

تعرض ليفربول لهزيمة ثقيلة أمام بورنموث بنتيجة 3-2، في مباراة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025-2026 مما زاد من الضغوط على المدرب الهولندي.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة بعد 23 مباراة، حصد خلالها 10 انتصارات، 6 تعادلات، و7 هزائم، في موسم يتسم بالتقلبات الكبيرة على مستوى النتائج والأداء.