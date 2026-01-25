تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول

أبرزت تقارير صحفية تصريحات الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، لتوضح موقف إدارة الريدز من إقالته من تدريب الفريق.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت صباح اليوم إلى إقالة آرني سلوت من تدريب ليفربول هذا الموسم.

ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية فإن سلوت ألمح من خلال تصريحات الأسبوع الماضي إلى أن إدارة ليفربول لا تنوي إقالته في أي وقت قريب.

وأعادت الصحيفة نشر تصريحات سلوت عقب فوز ليفربول على أولمبيك مارسيليا الأسبوع الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان سلوت قد قال: "جميعنا في النادي، أنا والمالكون والمديرون الرياضيون، نعلم ما يتطلبه الأمر للتقدم في هذه المرحلة الانتقالية، لكن في بعض الأحيان، نحتاج إلى قليل من الصبر أيضًا".

وفسرت الصحيفة أن هذه التصريحات تعني إن إدارة ليفربول لم توفر الدعم اللازم له من أجل المنافسة على البطولات هذا الموسم.