تقارير: ليفربول تواصل مع تشابي ألونسو لـتدريب الفريق

كشف هشام حنفي نجم النادي الأهلي ،تقارير تفيد بتواصل نادي ليفربول مع تشابي الونسو لـتدريب الفريق.

يبدو أن اسم تشابي ألونسو عاد ليفرض نفسه بقوة داخل ملعب أنفيلد معقل نادي ليفربول في توقيت حساس يمر به النادي بعد تراجع نتائجه محليا وفقدانه بريق الموسم الماضي ما فتح الباب واسعا أمام التكهنات حول مستقبل الجهاز الفني بقيادة الهولندي آرني سلوت.

وأصبح ألونسو الذي غادر تدريب ريال مدريد مؤخرا عقب الخسارة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسبانية أحد الأسماء المطروحة بقوة داخل حسابات ليفربول مستفيدا من تاريخه كلاعب محبوب في ليفربول إلى جانب صورته كمدرب شاب يمتلك فكرا حديثا وشخصية قوية.

رسالة إيجابية

وبحسب تقارير إسبانية دخل ليفربول في اتصالات مبدئية مع إينياكي إيبانيز وكيل أعمال تشابي ألونسو لاستطلاع موقف المدرب الإسباني من فكرة العودة إلى إنجلترا عبر بوابة ناديه السابق.