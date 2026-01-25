قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس الدولة ويؤكد: سيادة القانون أساس الاستقرار
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
نقل الكهرباء توقّع عقدًا جديدًا لتدعيم الشبكة القومية وتأمين صيف 2026
ناد إماراتي يصدم الأهلي في الميركاتو الشتوي| تفاصيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عناصر من حزب الله في مواقع لصناعة الأسلحة جنوب لبنان
من أفريقيا إلى الاتحاد.. كيف نجح عمر مرموش فى إبراز دوره مع مانشستر سيتي؟
من الدمغة إلى الفاتورة.. كيف تحمي نفسك من الذهب المغشوش؟
تفاصيل جريمة لا أخلاقية هزت محافظة الغربية ضحيتها طـ.ـفل لم يبلغ 10 سنوات
زاهي حواس : إطلاق حملة كبرى لاستعادة المسلة المصرية في بريطانيا.. أوبرا ضخمة عن الملك توت بالتعاون مع كاتب إيطالي وموسيقي عالمي
بعد قرار الأهلي.. تحديد الحد الأقصى للسحب والإيداع من البنوك والـATM
كوارث الغاز.. مصرع ممرضة خنقا أثناء الاستحمام في المنوفية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
من مدريد إلى الأنفيلد.. لماذا عاد اسم ألونسو إلى حسابات ليفربول؟

تشابي ألونسو
تشابي ألونسو

يبدو أن اسم تشابي ألونسو عاد ليفرض نفسه بقوة داخل ملعب أنفيلد معقل نادي ليفربول في توقيت حساس يمر به النادي بعد تراجع نتائجه محليا وفقدانه بريق الموسم الماضي ما فتح الباب واسعا أمام التكهنات حول مستقبل الجهاز الفني بقيادة الهولندي آرني سلوت.

وأصبح ألونسو الذي غادر تدريب ريال مدريد مؤخرا عقب الخسارة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسبانية أحد الأسماء المطروحة بقوة داخل حسابات ليفربول مستفيدا من تاريخه كلاعب محبوب في ليفربول إلى جانب صورته كمدرب شاب يمتلك فكرا حديثا وشخصية قوية.

رسالة إيجابية

وبحسب تقارير إسبانية دخل ليفربول في اتصالات مبدئية مع إينياكي إيبانيز وكيل أعمال تشابي ألونسو لاستطلاع موقف المدرب الإسباني من فكرة العودة إلى إنجلترا عبر بوابة ناديه السابق.

ورغم رغبة ألونسو في الحصول على فترة راحة قصيرة بعد تجربة مدريد القصيرة والمليئة بالضغوط فإن الرد الذي وصل إلى إدارة ليفربول حمل إشارات إيجابية مع تأكيد المدرب على حاجته لضمانات فنية وإدارية قبل اتخاذ أي خطوة رسمية.

ولا يخفي ألونسو ارتباطه العاطفي بملعب وجماهير الأنفيلد ويعتبر العودة إليه مشروعا مغريا لكن بشروط تضمن له الاستقرار والدعم الكامل لإعادة بناء الفريق.

موسم مربك 

الأزمة التي يعيشها ليفربول هذا الموسم ساهمت في تسريع وتيرة البحث عن حلول فالفريق الذي أنفق قرابة نصف مليار جنيه إسترليني في سوق الانتقالات الصيفية لم ينجح في ترجمة تلك الاستثمارات إلى أداء متماسك داخل الملعب.

وتسبب غياب الانسجام وتراجع الفاعلية الهجومية وتذبذب النتائج فى أن يفقد ليفربول موقعه في صدارة المشهد مكتفيا بالمركز الرابع بعد مرور 23 جولة وبفارق كبير عن المتصدر.

ولم تكن الهزيمة الأخيرة أمام بورنموث بنتيجة 3-2 مجرد خسارة ثلاث نقاط بل زادت من علامات الاستفهام حول هوية الفريق وقدرته على المنافسة تحت قيادة سلوت.

ألونسو كحل استراتيجي لا مؤقت

ما يميز تشابي ألونسو في نظر مسؤولي ليفربول ليس فقط تاريخه كلاعب بل رؤيته التدريبية التي تعتمد على الانضباط التكتيكي وبناء اللعب من العمق وهي عناصر افتقدها الفريق في فترات كثيرة هذا الموسم.

وتري الإدارة في ألونسو مشروعا طويل الأمد قادرا على إعادة تعريف شخصية الفريق خاصة في ظل امتلاكه خبرة اللعب في أعلى المستويات ومعرفته بثقافة الدوري الإنجليزي.

تأثير الأزمة على نجوم الفريق

وانعكست الأوضاع الفنية بوضوح على أداء عدد من النجوم وعلى رأسهم محمد صلاح الذي يمر بفترة تراجع تهديفي غير معتادة وسط نقاشات واسعة حول دوره الحالي ومستقبله مع الفريق.

ورغم استمرار مساهماته بصناعة الأهداف فإن الأرقام تبرز خللا واضحا في المنظومة الهجومية ككل وهو ما يعزز قناعة الإدارة بأن المشكلة أعمق من لاعب بعينه وتتطلب رؤية فنية جديدة.

سيناريو مفتوح

حتى الآن لم يتحول اهتمام ليفربول بتشابي ألونسو إلى عرض رسمي لكن المؤشرات تؤكد أن اسمه حاضر بقوة على طاولة القرار في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الأسابيع المقبلة.

ويبقى السؤال المطروح داخل أنفيلد وهو هل يكون تشابي ألونسو هو الرجل المناسب لإعادة التوازن والهوية إلى ليفربول أم أن الإدارة ستمنح سلوت فرصة أخيرة قبل اتخاذ القرار الأصعب؟

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

الزمالك ـ أرشيفية

نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»

حمزة عبد الكريم

رسمياً حمزة عبد الكريم لاعباً في نادي برشلونة .. تفاصيل

نجم صغير

سِوارها رفيق يد الجوزاء الخفي.. أثر كوني يكشف سر نجم عملاق

دوري أبطال أوروبا

حاسوب أوبتا العملاق يتوقع المتأهلين لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

مراة السيارة الداخلية

الزر الخفي في مرآة السيارة.. تفصيلة صغيرة تحمي السائقين| ما السر؟

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

