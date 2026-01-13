نهاية سريعة لتجربة تشابي ألونسو مع ريال مدريد.. ماذا قدم المدرب مع الملكي وماذا قال النجوم فى ليلة وداعه؟

أسدل الستار على تجربة تشابي ألونسو مع ريال مدريد بعدما أعلن النادي الملكي مساء الإثنين رحيل مدربه الإسباني بشكل مفاجئ عقب الخسارة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني لتتحول ليلة الكلاسيكو إلى نقطة فاصلة أنهت مغامرة لم تكتمل داخل أسوار سانتياجو برنابيو.

وجاء قرار الإقالة بعد الهزيمة 3-2 أمام الغريم التقليدي في مباراة حملت أول ألقاب الموسم الجاري 2025-2026 لتفتح باب التساؤلات حول مستقبل الفريق وتفرض حالة من الصدمة داخل أروقة النادي وبين جماهيره.

إعلان رسمي وقرار حاسم

أعلنت إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز فسخ التعاقد مع تشابي ألونسو بالتراضي رغم أن عقده لم يكن قد انتهى في خطوة عكست حالة عدم الرضا عن أداء الفريق في المباريات الكبرى وعلى رأسها مواجهات الكلاسيكو التي جاءت نتائجها دون الطموحات.

وقررت الإدارة تعيين ألفارو أربيلوا لاعب ريال مدريد السابق مديرًا فنيًا للفريق الأول بشكل مؤقت على أن يبدأ مهمته رسميًا غدا الاربعاء بمواجهة ألباسيتي في دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا في محاولة لاحتواء الموقف وإعادة الاستقرار سريعًا.

مبابي يقود رسائل الوداع

عقب الإعلان الرسمي بادر عدد من نجوم ريال مدريد بتوجيه رسائل وداع مؤثرة لمدربهم السابق وكان على رأسهم النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي نشر رسالة عبر حسابه على «إنستجرام» عبر خلالها عن امتنانه لفترة العمل مع ألونسو.

وأكد مبابي أن التجربة رغم قصرها كانت ثرية على المستوى الفني مشيرًا إلى أنه تعلّم الكثير تحت قيادة المدرب الإسباني الذي منحه الثقة منذ اليوم الأول متمنيًا له التوفيق في محطته المقبلة.

جولر وهاوسن.. مشاعر خاصة

الرسائل لم تقتصر على مبابي فقط حيث عبر النجم التركي الشاب أردا جولر عن تأثره الشديد برحيل ألونسو خاصة أنه قدم أفضل فتراته مع الفريق تحت قيادته.

وأكد جولر أن المدرب الإسباني لعب دورا مهمًا في تطوير مستواه سواء من خلال التفاصيل الفنية أو الثقة المستمرة مشددًا على أن أثر تلك التجربة سيبقى حاضرًا في مسيرته.

كما نشر دين هاوسن صورة من تدريبات الفريق موجهًا الشكر لألونسو على الفترة التي جمعتهما ومتمنيًا له النجاح مستقبلًا.

وداع جماعي من قادة الفريق

امتدت رسائل الوداع لتشمل عددًا من ركائز الفريق حيث وجه فيدي فالفيردي رسالة شكر للمدرب الإسباني مشيدًا بروح العمل التي اتسم بها الجهاز الفني.

أما رودريجو فعبر عن امتنانه للأيام التي قضاها مع ألونسو معتبرًا التجربة محطة تعليمية مهمة في مسيرته.

كما ودع المدافع الألماني أنطونيو روديجر مدربه السابق برسالة مقتضبة أكد خلالها سعادته بالعمل معه متمنيًا له مستقبلًا ناجحًا.

ماذا قدم ألونسو مع ريال مدريد؟

تشابي ألونسو البالغ من العمر 44 عامًا تولى تدريب ريال مدريد في يونيو 2025 خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي قادمًا بعد تجربة ناجحة مع باير ليفركوزن الألماني.

وخلال فترة قيادته للفريق خاض ريال مدريد 34 مباراة في مختلف البطولات حقق خلالها 24 انتصارًا مقابل 4 تعادلات وتلقى 6 هزائم.

وعلى صعيد الدوري الإسباني أنهى الفريق الدور الأول في المركز الثاني برصيد 45 نقطة من 19 جولة متأخرًا بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر.

أما في دوري أبطال أوروبا فيحتل الفريق المركز السابع بعد مرور ست جولات برصيد 12 نقطة .