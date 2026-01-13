قوة اللاعبين.. تقرير يكشف سبب رحيل ألونسو عن ريال مدريد

كشف تقرير إسباني سبب إقالة تشابي ألونسو من تدريب ريال مدريد بعد الخسارة أمام فريق برشلونة بنتيجة 3-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وأوضح تقرير لـ Chiringuito أن السبب في إقالة تشابي هو امتلاك اللاعبين قوة كبيرة وهو ما أخبر به جهازه المعاون في ريال مدريد في أخر اجتماع.

ويساند التقرير الإسباني في الأمر لقطة تشابي حينما طلب من لاعبي ريال مدريد عمل ممر شرفي للاعبي برشلونة ورفض مبابي نجم الميرنجي ذلك وطلب من اللاعبين عدم الذهاب وهو ما حدث في النهاية.

إقالة ألونسو من ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، أمس"الاثنين"، إنهاء عقد المدرب تشابي ألونسو بالتراضي بعد الخسارة 3-2 أمام برشلونة بنهائي كأس السوبر الإسباني، وتولي ألفارو أربيلوا تدريب الفريق.

وقال النادي في بيان "سيظل تشابي ألونسو يحظى بمحبة وإعجاب جميع مشجعي ريال مدريد لأنه أسطورة من أساطير النادي، ومثل قيمة على مر العصور.. وسيظل ريال مدريد بيته إلى الأبد".

وأضاف أن أربيلوا، مدرب الفريق الثاني ومدافع ريال السابق سيتولى تدريب الفريق الأول.

وانفصل ريال مدريد عن ألونسو بعد مرور ما يزيد قليلا عن سبعة أشهر على تعيينه، وذلك عقب سلسلة من النتائج السيئة في جميع المسابقات.

وتولى ألونسو مسؤولية الفريق، الذي لعب في صفوفه، في مايو الماضي بعقد لمدة ثلاث سنوات بعد فترة رائعة مع باير ليفركوزن.

وقاد اللاعب الدولي الإسباني السابق ليفركوزن للفوز بدوري الدرجة الأولى الألماني في موسم 2023-2024، إلى جانب الفوز بكأس ألمانيا والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي، مما دفع ريال مدريد إلى إعادته إلى النادي كمدرب.

ومع ذلك، لم يتمكن ألونسو من تكرار نجاح زين الدين زيدان، الذي لعب في نفس مركزه مع النادي وقاده كمدرب إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.