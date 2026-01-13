قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسط أنباء عن مقتل 505 متظاهر بإيران.. عراقجي: سنحمي سيادتنا من أي عدو
شوبير يكشف عن تحول مفاجئ في ملف تجديد أليو ديانج مع الأهلي
قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد
حماس: الاحتلال يرتكب أبشع أنواع الإبادة بارتقاء الشهداء من المرض والبرد
اخماد حريق معهد خدمة اجتماعية بالإسكندرية وقرار عاجل بشأن الامتحانات
شوبير يحذر لاعبى المنتخب قبل مواجهة السنغال في نصف نهائى أفريقيا
نهاية سريعة لتجربة تشابي ألونسو مع ريال مدريد.. ماذا قدم المدرب مع الملكي وماذا قال النجوم فى ليلة وداعه؟
إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2027 اليوم في الرباط
حافظوا على أرواحكم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش السوري لتنظيم قسد
عيار 21 وصل إلى 6084.. سعر الذهب بالمصنعية الآن
غزة تواجه شتاء قاسيا.. كارثة إنسانية تقترب مع موجة جديدة من الأمطار
وزير الخارجية: مصر ماضية نحو مركز عالمي في مجال الهيدروجين الأخضر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
قوة اللاعبين.. تقرير يكشف سبب رحيل ألونسو عن ريال مدريد

تشابي ألونسو
تشابي ألونسو
عبدالله هشام

كشف تقرير إسباني سبب إقالة تشابي ألونسو من تدريب ريال مدريد بعد الخسارة أمام فريق برشلونة بنتيجة 3-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وأوضح تقرير لـ Chiringuito  أن السبب في إقالة تشابي هو امتلاك اللاعبين قوة كبيرة وهو ما أخبر به جهازه المعاون في ريال مدريد في أخر اجتماع.

ويساند التقرير الإسباني في الأمر لقطة تشابي حينما طلب من لاعبي ريال مدريد عمل ممر شرفي للاعبي برشلونة ورفض مبابي  نجم الميرنجي ذلك وطلب من اللاعبين عدم الذهاب وهو ما حدث في النهاية.

إقالة ألونسو من ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، أمس"الاثنين"، إنهاء عقد المدرب تشابي ألونسو بالتراضي بعد الخسارة 3-2 أمام برشلونة بنهائي كأس السوبر الإسباني، وتولي ألفارو أربيلوا تدريب الفريق.

وقال النادي في بيان "سيظل تشابي ألونسو يحظى بمحبة وإعجاب جميع مشجعي ريال مدريد لأنه أسطورة من أساطير النادي، ومثل قيمة على مر العصور.. وسيظل ريال مدريد بيته إلى الأبد".

وأضاف أن أربيلوا، مدرب الفريق الثاني ومدافع ريال السابق سيتولى تدريب الفريق الأول.

وانفصل ريال مدريد عن ألونسو بعد مرور ما يزيد قليلا عن سبعة أشهر على تعيينه، وذلك عقب سلسلة من النتائج السيئة في جميع المسابقات.

وتولى ألونسو مسؤولية الفريق، الذي لعب في صفوفه، في مايو الماضي بعقد لمدة ثلاث سنوات بعد فترة رائعة مع باير ليفركوزن.

وقاد اللاعب الدولي الإسباني السابق ليفركوزن للفوز بدوري الدرجة الأولى الألماني في موسم 2023-2024، إلى جانب الفوز بكأس ألمانيا والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي، مما دفع ريال مدريد إلى إعادته إلى النادي كمدرب.

ومع ذلك، لم يتمكن ألونسو من تكرار نجاح زين الدين زيدان، الذي لعب في نفس مركزه مع النادي وقاده كمدرب إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني كأس السوبر الإسباني تشابي ألونسو

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر

السنغال

بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا

الدواجن والبيض

هتشتريها بكام؟.. تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

حالة الطقس اليوم

البسوا كمامة.. حالة الطقس اليوم

الجيش الأوكراني

فادحة .. روسيا تكشف حجم خسائر الجيش الأوكراني خلال 24 ساعة

رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا

رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو لفرض عقوبات جديدة واتخاذ إجراءات حاسمة ضد إيران

ماو نينج

كيف ردت الصين على تهديدات أمريكا لها في إيران.. وعلى مزاعم الهند؟

بالصور

طاجن البطاطس.. أكلة بيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة للنجاح

طاجن البطاطس

وسط أجواء من الفرحة.. صبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته جيهان

العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

سعر سيارة جيب رانجلر 2026 بعد خفض أسعارها

جيب رانجلر

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

