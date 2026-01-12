قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل منزل بالبحيرة
إيران تفرج سرا عن ناقلة نفط يونانية بعد احتجازها لمدة عامين
وظائف بالشركة المسئولة عن تشغيل منظومة الأتوبيس الكهربائي
الصحة: تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل 143 مليار جنيه
ترامب يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لإعادة إعمار غزة هذا الأسبوع
مصطفى بكري يكشف عددا من أسماء رؤساء لجان البرلمان النوعية
الإسكان الاجتماعي عن الإيجار القديم: 66 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا
ذا أثلتيك تكشف كواليس رحيل تشابي ألونسو عن تدريب ريال مدريد
وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال| صور
هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا
بلجيكا تستدعي سفير إيران على خلفية قمع الاحتجاجات
دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين 2026 وخطوات السداد وتسجيل القراءة
ذا أثلتيك تكشف كواليس رحيل تشابي ألونسو عن تدريب ريال مدريد

تشابي ألونسو
تشابي ألونسو
حمزة شعيب

 

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة تتعلق برحيل تشابي ألونسو عن منصبه كمدير فني لفريق ريال مدريد، عقب إعلان النادي الملكي رسميًا إنهاء التعاقد معه مساء يوم الإثنين.

وكان ريال مدريد قد فاجأ جماهيره بقرار الاستغناء عن خدمات ألونسو بعد التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على خسارة الفريق لقب كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية.

وبحسب ما نشرته شبكة «ذا أثلتيك» العالمية، فإن إقالة تشابي ألونسو لم تكن قرارًا مفاجئًا تمامًا، إذ أكدت مصادر مقربة من المدرب الإسباني أن عقده مع ريال مدريد، الذي وقّعه الصيف الماضي عقب توليه المسؤولية خلفًا لكارلو أنشيلوتي، تضمن بندًا يتيح إمكانية إنهاء التعاقد في مثل هذه الظروف.

وأشارت الشبكة إلى أن نتائج الفريق خلال شهري نوفمبر وديسمبر لعبت دورًا مؤثرًا في تدهور موقف ألونسو، بعدما حقق ريال مدريد ثلاثة انتصارات فقط خلال تلك الفترة، ما أثار حالة من القلق داخل أروقة النادي.

ورغم تراجع النتائج، حظي ألونسو بدعم عدد من نجوم الفريق، على رأسهم جود بيلينجهام ورودريجو، إلى جانب الحارس تيبو كورتوا، الذي أكد في تصريحات سابقة مساندة اللاعبين للمدرب.

وقبل مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا يوم 10 ديسمبر الماضي، عقد كبار مسؤولي النادي، يتقدمهم فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز، اجتماعات داخلية لمناقشة وضع الفريق ومستقبل الجهاز الفني.

وخلصت التقارير إلى أن إدارة ريال مدريد لا تُحمّل تشابي ألونسو المسؤولية الكاملة عن تراجع المستوى، لكنها أبدت عدم رضاها عن الأداء العام للفريق وصورته داخل الملعب، إلى جانب وجود مخاوف بشأن ضعف الانسجام بين المدرب وعدد من اللاعبين وأفكاره الفنية، وهو ما عجّل باتخاذ قرار الرحيل.

