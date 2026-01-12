ذا أثلتيك تكشف كواليس رحيل تشابي ألونسو عن تدريب ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة تتعلق برحيل تشابي ألونسو عن منصبه كمدير فني لفريق ريال مدريد، عقب إعلان النادي الملكي رسميًا إنهاء التعاقد معه مساء يوم الإثنين.

وكان ريال مدريد قد فاجأ جماهيره بقرار الاستغناء عن خدمات ألونسو بعد التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على خسارة الفريق لقب كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية.

وبحسب ما نشرته شبكة «ذا أثلتيك» العالمية، فإن إقالة تشابي ألونسو لم تكن قرارًا مفاجئًا تمامًا، إذ أكدت مصادر مقربة من المدرب الإسباني أن عقده مع ريال مدريد، الذي وقّعه الصيف الماضي عقب توليه المسؤولية خلفًا لكارلو أنشيلوتي، تضمن بندًا يتيح إمكانية إنهاء التعاقد في مثل هذه الظروف.

وأشارت الشبكة إلى أن نتائج الفريق خلال شهري نوفمبر وديسمبر لعبت دورًا مؤثرًا في تدهور موقف ألونسو، بعدما حقق ريال مدريد ثلاثة انتصارات فقط خلال تلك الفترة، ما أثار حالة من القلق داخل أروقة النادي.

ورغم تراجع النتائج، حظي ألونسو بدعم عدد من نجوم الفريق، على رأسهم جود بيلينجهام ورودريجو، إلى جانب الحارس تيبو كورتوا، الذي أكد في تصريحات سابقة مساندة اللاعبين للمدرب.

وقبل مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا يوم 10 ديسمبر الماضي، عقد كبار مسؤولي النادي، يتقدمهم فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز، اجتماعات داخلية لمناقشة وضع الفريق ومستقبل الجهاز الفني.

وخلصت التقارير إلى أن إدارة ريال مدريد لا تُحمّل تشابي ألونسو المسؤولية الكاملة عن تراجع المستوى، لكنها أبدت عدم رضاها عن الأداء العام للفريق وصورته داخل الملعب، إلى جانب وجود مخاوف بشأن ضعف الانسجام بين المدرب وعدد من اللاعبين وأفكاره الفنية، وهو ما عجّل باتخاذ قرار الرحيل.