قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استجابةً لحالة الطقس.. سلال غذائية ومستلزمات شتوية وإغاثية من مصر لغزة..صور
في ذكراه.. قصة مرض حسين رياض بالشلل ورحيله
4 شهداء جراء انهيار مبانٍ متضررة من العدوان الإسرائيلي بغزة .. واعتقال 5 فلسطينيين شمال القدس
التعليم : 5 فبراير.. آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026
هام للمستأجرين.. هل من يملك شقة يحق له وحدة بديلة مدعومة؟
ريال مدريد في الصدارة وناد عربي فى التوب تن.. خريطة الأندية الأكثر مبيعا للقمصان عالميا في 2025
وزيرة الدفاع الأيرلندية تزور معبر رفح وتؤكد دعم الجهود الإنسانية في غزة
الموت صقيعًا في غزة.. وفاة طفل رضيع في دير البلح وسط كارثة إنسانية متفاقمة
وصول وزيرة خارجية أيرلندا للعريش لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
انخفضت 1.1%.. الصادرات المصرية تسجل 4.17 مليار دولار خلال أكتوبر 2025
الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
اليوم.. ثقافة الشيوخ تناقش خطة تطوير الإعلام المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ريال مدريد في الصدارة وناد عربي فى التوب تن.. خريطة الأندية الأكثر مبيعا للقمصان عالميا في 2025

تيشيرتات الريال وبرشلونة
تيشيرتات الريال وبرشلونة

لم تعد كرة القدم مجرد منافسة داخل المستطيل الأخضر بل تحولت إلى صناعة عالمية تقاس بالأرقام والعلامات التجارية وهو ما تؤكده أحدث الدراسات التسويقية لعام 2025 التي كشفت عن قائمة الأندية الأكثر مبيعًا للقمصان حول العالم في عام شهد تحولات لافتة أبرزها الحضور التاريخي لنادي النصر السعودي بين الكبار.

ووفقًا لدراسة حديثة أجرتها  " يوروميريكاز سبورت ماركتينج " فرضت الأندية الكبرى هيمنتها المعتادة على السوق مع بروز واضح للمشروع السعودي الذي نجح في كسر الاحتكار الأوروبي والأمريكي الجنوبي بفضل الاستثمار الضخم واستقطاب النجوم العالميين.

1- ريال مدريد .. 3.133.000 قميص

واصل ريال مدريد ترسيخ مكانته كأقوى علامة تجارية في عالم كرة القدم بعدما تصدر القائمة بفارق مريح عن أقرب منافسيه مسجلا رقما قياسيا غير مسبوق بتجاوز حاجز 3 ملايين قميص مباع خلال عام واحد.

وجاء التأثير الأكبر من النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي جمع بين التألق الفني والجاذبية التجارية ليقود المبيعات ويؤكد أن النادي الملكي لا يزال الرقم الأصعب عالميًا.

2- برشلونة .. 2.940.000 قميص

عاد برشلونة بقوة إلى المشهد التجاري مستفيدًا من مشروع فني مستقر وظهور جيل شاب أعاد البريق للنادي الكتالوني.

وكان لامين يامال عنوان المرحلة بعدما تحول في وقت قياسي إلى أحد أبرز نجوم العالم ليمنح القميص الكتالوني دفعة هائلة بالتزامن مع حصد الثلاثية المحلية وإضافة السوبر الإسباني مطلع 2026.

3- باريس سان جيرمان .. 2.546.000 قميص

حصد باريس سان جيرمان ثمار تتويجه التاريخي بدوري أبطال أوروبا في 2025 حيث انعكس الإنجاز القاري مباشرة على العوائد التسويقية.

ورغم انتهاء حقبة النجوم الكبار نجح النادي في الحفاظ على جاذبيته مستندًا إلى هوية عصرية جعلته أحد أكثر الأندية رواجًا عالميًا.

4- بايرن ميونخ .. 2.377.000 قميص

بفضل نتائجه القوية وأدائه الهجومي اللافت حافظ بايرن ميونخ على مكانته بين كبار السوق.

وساهم وجود هاري كين إلى جانب الاستقرار الفني في تعزيز انتشار القميص البافاري داخل أوروبا وخارجها.

5- إنتر ميامي .. 2.366.000 قميص

واصل ليونيل ميسي صناعة الفارق وهذه المرة في الولايات المتحدة بعدما حول إنتر ميامي إلى ظاهرة تسويقية عالمية.

وأصبح القميص الوردي رمزا جديدا لكرة القدم الحديثة جامعا بين الأداء والشهرة والهوية.

6- بوكا جونيورز .. 1.933.000 قميص

أكد بوكا جونيورز أن الشعبية والتاريخ لا يقلان أهمية عن النجوم حيث حافظ النادي الأرجنتيني على حضوره القوي عالميًا.

وساهم الإرث الجماهيري وملعب " لا بومبونيرا " وصراع السوبر كلاسيكو في بقاء القميص الأزرق والذهبي ضمن الأكثر طلبًا.

7- مانشستر يونايتد .. 1.855.000 قميص

رغم النتائج المخيبة على الصعيد الرياضي أثبت مانشستر يونايتد أن قوة العلامة التجارية لا تزال عصية على الانكسار.

وظل النادي الإنجليزي الأكثر مبيعا محليًا مستفيدا من قاعدته الجماهيرية الضخمة حول العالم.

8- فلامنجو .. 1.677.000 قميص

في بلد يعشق كرة القدم واصل فلامنجو استثمار شعبيته الجارفة مدعومًا بالإنجازات المحلية والقارية.

وبات القميص الأحمر والأسود أحد أكثر المنتجات الرياضية رواجًا في أمريكا الجنوبية.

9- تشيلسي .. 1.422.000 قميص

استعاد تشيلسي جزءا من بريقه التجاري مستفيدا من التتويج بكأس العالم للأندية ودوري المؤتمر الأوروبي إلى جانب التعاقدات الجديدة التي أعادت الحيوية للعلامة الزرقاء.

10- النصر السعودي .. 1.281.000 قميص

دخل النصر التاريخ كأول ناد عربي وآسيوي يتواجد ضمن قائمة العشرة الكبار في إنجاز يعكس التحول الجذري للمشروع السعودي.

وكان للتعاقد مع كريستيانو رونالدو الدور الأكبر حيث استحوذ قميص النجم البرتغالي على النسبة الأكبر من المبيعات إلى جانب التأثير المتزايد لنجوم آخرين مثل ساديو ماني.

كرة القدم ريال مدريد برشلونة بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان النصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

حالة الطقس

هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر

السنغال

بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا

الدواجن والبيض

هتشتريها بكام؟.. تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

مجمع سكني متكامل.. تسليم الوحدات السكنية لمتضرري السيول بقرية الديسمي بالجيزة

الحمى القلاعية

الخدمات البيطرية: لدينا لقاح محلي الصنع ضد مرض الحمى القلاعية

رجل الأعمال منصور عامر

منصور عامر يروي تفاصيل شرائه قطارا وتشغيل محطة القناطر

بالصور

طريقة عمل العجة المصرية على أصولها

طريقة عمل العجه المصرية على اصولها
طريقة عمل العجه المصرية على اصولها
طريقة عمل العجه المصرية على اصولها

ندى كوسا ملكة جمال لبنان تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

ملكة جمال لبنان 2024
ملكة جمال لبنان 2024
ملكة جمال لبنان 2024

نورهان منصور تتجول بشوارع تركيا بإطلالة شتوية

نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا
نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا
نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا

الطقس اليوم.. تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم

الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم
الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم
الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد