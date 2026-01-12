خليفة ألونسو.. الكشف عن المدير الفني الجديد لـ ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم "الاثنين"، إنهاء عقد المدرب تشابي ألونسو بالتراضي بعد الخسارة 3-2 أمام برشلونة بنهائي كأس السوبر الإسباني، وتولي ألفارو أربيلوا تدريب الفريق.

وقال النادي في بيان "سيظل تشابي ألونسو يحظى بمحبة وإعجاب جميع مشجعي ريال مدريد لأنه أسطورة من أساطير النادي، ومثل قيمة على مر العصور.. وسيظل ريال مدريد بيته إلى الأبد".

وأضاف أن أربيلوا، مدرب الفريق الثاني ومدافع ريال السابق سيتولى تدريب الفريق الأول.

وانفصل ريال مدريد عن ألونسو بعد مرور ما يزيد قليلا عن سبعة أشهر على تعيينه، وذلك عقب سلسلة من النتائج السيئة في جميع المسابقات.

وتولى ألونسو مسؤولية الفريق، الذي لعب في صفوفه، في مايو الماضي بعقد لمدة ثلاث سنوات بعد فترة رائعة مع باير ليفركوزن.

وقاد اللاعب الدولي الإسباني السابق ليفركوزن للفوز بدوري الدرجة الأولى الألماني في موسم 2023-2024، إلى جانب الفوز بكأس ألمانيا والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي، مما دفع ريال مدريد إلى إعادته إلى النادي كمدرب.

ومع ذلك، لم يتمكن ألونسو من تكرار نجاح زين الدين زيدان، الذي لعب في نفس مركزه مع النادي وقاده كمدرب إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

وشابت ولاية ألونسو خلافات داخلية، في ظل تقارير عن صدامات مع لاعبين كبار، ببينهم فيدريكو بالبيردي والجناح فينيسيوس جونيور.

وتحت قيادة ألونسو، منى ريال بهزائم ثقيلة أمام باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية، وأمام أتليتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ويتولى أربيلوا المهمة على الفور وسيكون في المنطقة الفنية عندما يحل ريال مدريد ضيفا على ألباسيتي المنافس في الدرجة الثانية في مباراة دور 16 من كأس الملك بعد غد الأربعاء.

وبعد أن تصدر ريال مدريد ترتيب الدوري في وقت سابق من الموسم بفارق خمس نقاط عن منافسه التقليدي برشلونة، تراجع ريال إلى المركز الثاني، بفارق أربع نقاط عن برشلونة حامل اللقب.

وكان يُنظر إلى تعيين ألونسو في البداية على أنه مشروع طويل الأجل، لكن إقالته تشير إلى نفاد صبر النادي.