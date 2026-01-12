قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: رئيس مجلس النواب شخصية سياسية ورجل دولة وقضاء
تاج الدين يحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مرضى الجهاز التنفسي
أحمد موسى يناقش تطورات المشهد البرلماني والسياسي في حلقة جديدة من على مسئوليتي
وزير الرياضة يكلف لجنة مختصة لبحث شكوى بوجود مخالفات في اتحاد القوة البدنية
أحمد موسى يقدم الشكر للنائب محمد أبو العينين .. لهذا السبب
عاجل.. سحب رعدية ممطرة تضرب 6 محافظات.. وتحذيرات مستمرة من الرياح والأتربة
سرعة الرياح وصلت لـ 60 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن حالة الطقس
محمود فوزي: تعاون كامل بين الحكومة ومجلس النواب بتشكيله الجديد
احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية
برشلونة يعلن اجتياز كانسيلو الفحص الطبي والإعلان الرسمي قريبا
قرار مهم من مدرب السنغال قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا
ظهر في شوارع روما.. التركي جان يامان ينفي أنباء القبض عليه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خليفة ألونسو.. الكشف عن المدير الفني الجديد لـ ريال مدريد

تشابي الونسو
تشابي الونسو
مجدي سلامة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم "الاثنين"، إنهاء عقد المدرب تشابي ألونسو بالتراضي بعد الخسارة 3-2 أمام برشلونة بنهائي كأس السوبر الإسباني، وتولي ألفارو أربيلوا تدريب الفريق.

وقال النادي في بيان "سيظل تشابي ألونسو يحظى بمحبة وإعجاب جميع مشجعي ريال مدريد لأنه أسطورة من أساطير النادي، ومثل قيمة على مر العصور.. وسيظل ريال مدريد بيته إلى الأبد".

وأضاف أن أربيلوا، مدرب الفريق الثاني ومدافع ريال السابق سيتولى تدريب الفريق الأول.

وانفصل ريال مدريد عن ألونسو بعد مرور ما يزيد قليلا عن سبعة أشهر على تعيينه، وذلك عقب سلسلة من النتائج السيئة في جميع المسابقات.

وتولى ألونسو مسؤولية الفريق، الذي لعب في صفوفه، في مايو الماضي بعقد لمدة ثلاث سنوات بعد فترة رائعة مع باير ليفركوزن.

وقاد اللاعب الدولي الإسباني السابق ليفركوزن للفوز بدوري الدرجة الأولى الألماني في موسم 2023-2024، إلى جانب الفوز بكأس ألمانيا والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي، مما دفع ريال مدريد إلى إعادته إلى النادي كمدرب.

ومع ذلك، لم يتمكن ألونسو من تكرار نجاح زين الدين زيدان، الذي لعب في نفس مركزه مع النادي وقاده كمدرب إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

وشابت ولاية ألونسو خلافات داخلية، في ظل تقارير عن صدامات مع لاعبين كبار، ببينهم فيدريكو بالبيردي والجناح فينيسيوس جونيور.

وتحت قيادة ألونسو، منى ريال بهزائم ثقيلة أمام باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية، وأمام أتليتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ويتولى أربيلوا المهمة على الفور وسيكون في المنطقة الفنية عندما يحل ريال مدريد ضيفا على ألباسيتي المنافس في الدرجة الثانية في مباراة دور 16 من كأس الملك بعد غد الأربعاء.

وبعد أن تصدر ريال مدريد ترتيب الدوري في وقت سابق من الموسم بفارق خمس نقاط عن منافسه التقليدي برشلونة، تراجع ريال إلى المركز الثاني، بفارق أربع نقاط عن برشلونة حامل اللقب.

وكان يُنظر إلى تعيين ألونسو في البداية على أنه مشروع طويل الأجل، لكن إقالته تشير إلى نفاد صبر النادي.

ريال مدريد تشابي ألونسو برشلونة

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

