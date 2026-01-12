قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسباب مرض شيرين عبد الوهاب
بعد فوز العميل السري بـ جولدن جلوب .. فرص الفيلم البرازيلي للتتويج بالأوسكار
وسام نصر قائمًا بأعمال عميد إعلام القاهرة
5.1 مليار دولار وفرًا اقتصاديًا.. كيف يغير «أوبيليسك» خريطة الطاقة في مصر؟
أوبيليسك | مدبولي يشيد باتفاقيات التمويل لأضخم مشروعات الطاقة الشمسية بمصر
نجل شاه إيران السابق يحث قوات الأمن على الانضمام إلى الاحتجاجات
النائب محمد أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية بمجلس النواب
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
المصري يعلن التعاقد مع نجم الوداد المغربي فى ميركاتو الشتاء
وزراء سابقون يؤدون اليمين الدستورية أعضاء بـ مجلس النواب .. صور
الاستعانة بخبرات فرنسية وتطوير بروتوكولات علاج الأورام.. تفاصيل اجتماع وزير الصحة مع جوستاف روسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرصة ذهبية.. ريال مدريد يحسم موقف تشابي ألونسو بعد خسارة السوبر الإسباني

ألونسو
ألونسو
إسراء أشرف

كشفت تقارير صحفية عن موقف نادي ريال مدريد من مستقبل مدربه تشابي ألونسو، بعد خسارة الفريق لقب السوبر الإسباني أمام برشلونة في الكلاسيكو الأخير.

وكانت الهزيمة متوقعة أن تثير شكوكًا حول استمرار ألونسو في منصبه، خاصة في نادي يعتمد على النتائج الكبيرة، لكن إدارة ريال مدريد اعتبرت أن المباراة قد منحت المدرب فرصة لإعادة ترتيب أوراق الفريق.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن الأداء الذي قدمه الميرنجي خلال اللقاء، رغم الخسارة، أعطى ألونسو فرصة ذهبية للاستمرار في منصبه هذا الموسم، مع التركيز على تحليل أسباب الخسارة ومعالجة نقاط الضعف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطريقة التي خسر بها ريال مدريد أمام برشلونة كانت عاملًا مهمًا في تقوية موقف المدرب، إذ لم تكن مجرد هزيمة عادية، بل أظهرت قدرته على إدارة الفريق ومواصلة مشروعه الفني، رغم الضغط الكبير المرتبط بالنتائج.

ورغم أن الهزائم عادة ما تهدد مكانة أي مدرب في ريال مدريد، فإن إدارة النادي الإسباني تميل إلى منح ألونسو الثقة لمواصلة العمل، مع وضع خطة لتحسين الأداء في المباريات القادمة وحماية المشروع الفني طويل الأمد للفريق.

ريال مدريد برشلونة تشابي ألونسو ألونسو كأس السوبر الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

إمام عاشور

إمام عاشور يتلقى عروضا قياسية تتجاوز 300 مليون جنيه

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

ترشيحاتنا

أيتن عامر

أيتن عامر تخطف الأنظار عبر إنستجرام.. شاهد

باسم سمرة

باسم سمرة وعصام عمر من كواليس "عين سحرية" .. صور

مينا عطا

مينا عطا يطلب الدعاء لزوجته

بالصور

أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بفستان من اللون الأخضر.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بحفل جولدن جلوب

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد