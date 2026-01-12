فرصة ذهبية.. ريال مدريد يحسم موقف تشابي ألونسو بعد خسارة السوبر الإسباني

كشفت تقارير صحفية عن موقف نادي ريال مدريد من مستقبل مدربه تشابي ألونسو، بعد خسارة الفريق لقب السوبر الإسباني أمام برشلونة في الكلاسيكو الأخير.

وكانت الهزيمة متوقعة أن تثير شكوكًا حول استمرار ألونسو في منصبه، خاصة في نادي يعتمد على النتائج الكبيرة، لكن إدارة ريال مدريد اعتبرت أن المباراة قد منحت المدرب فرصة لإعادة ترتيب أوراق الفريق.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن الأداء الذي قدمه الميرنجي خلال اللقاء، رغم الخسارة، أعطى ألونسو فرصة ذهبية للاستمرار في منصبه هذا الموسم، مع التركيز على تحليل أسباب الخسارة ومعالجة نقاط الضعف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطريقة التي خسر بها ريال مدريد أمام برشلونة كانت عاملًا مهمًا في تقوية موقف المدرب، إذ لم تكن مجرد هزيمة عادية، بل أظهرت قدرته على إدارة الفريق ومواصلة مشروعه الفني، رغم الضغط الكبير المرتبط بالنتائج.

ورغم أن الهزائم عادة ما تهدد مكانة أي مدرب في ريال مدريد، فإن إدارة النادي الإسباني تميل إلى منح ألونسو الثقة لمواصلة العمل، مع وضع خطة لتحسين الأداء في المباريات القادمة وحماية المشروع الفني طويل الأمد للفريق.