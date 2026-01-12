ريال مدريد يعلن رحيل مدربه ألونسو رسميا

أعلن نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين إنهاء عقد المدرب تشابي ألونسو بالتراضي بعد الخسارة أمام برشلونة بنهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال النادي في بيان "سيظل تشابي ألونسو يحظى بمحبة وإعجاب جميع مشجعي ريال مدريد لأنه أسطورة من أساطير النادي، ومثل قيمه على مر العصور. وسيظل ريال مدريد بيته إلى الأبد".

واختتم النادي بيانه بتوجيه الشكر للمدرب الإسباني وجهازه الفني، قائلًا: "يتقدم ريال مدريد بخالص الشكر إلى تشابي ألونسو وفريقه الفني على ما قدموه من عمل وتفان خلال هذه الفترة، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة من مسيرتهم".

وعلى صعيد النتائج، قاد تشابي ألونسو ريال مدريد في 34 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها 24 انتصارًا، وتعادل في 4 مباريات، بينما تلقى 6 هزائم.