ألفارو أربيلوا يبدأ مهامه رسميًا مدربh لريال مدريد بعد رحيل تشابي ألونسو

شرع ألفارو أربيلوا، المدرب الجديد لفريق ريال مدريد، في أولى خطواته لإعادة هيكلة الجهاز الفني للفريق، بعد الفراغ الذي خلفه رحيل تشابي ألونسو وطاقمه المساعد.

وكان النادي الملكي قد أصدر بيانًا رسميًا أكد فيه أن رحيل ألونسو جاء بالاتفاق بين الطرفين، مع التأكيد على مكانته التاريخية في ريال مدريد ووصفه بأسطورة جسدت قيم النادي، مع توجيه الشكر له ولفريقه الفني على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وخاض ريال مدريد اليوم، الثلاثاء، أول تدريب رسمي تحت قيادة أربيلوا استعدادًا لمواجهة ألباسيتي المقررة مساء الأربعاء ضمن منافسات دور ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشهدت التدريبات غياب الثنائي الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي رودريجو بسبب الإصابة، فيما شارك كل من فينيسيوس جونيور وجود بيلبنجهام.

يأتي هذا التدريب كخطوة أولى لأربيلوا لوضع بصمته على الفريق والعمل على إعداد اللاعبين لمواجهة ألباسيتي وإعادة استقرار الأداء قبل استحقاقات الموسم المقبلة.