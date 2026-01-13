قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
قبل مواجهة السنغال.. منتخب مصر ينفرد بميزة استثنائية في أمم إفريقيا
غزة.. 24 شهيدا نتيجة انهيارات المنازل وانجراف 7000 خيمة خلال يومين
طقس شتوي قارس .. الأرصاد تكشف تفاصيل خريطة الأمطار والرياح اليوم
بسبب سوء حالة الجو.. مصرع شاب سقطت عليه نخلة في البدرشين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من البرنابيو إلى القيادة الفنية.. من هو أربيلوا المدير الفنى لنادي ريال مدريد ؟

ألفارو أربيلوا
ألفارو أربيلوا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا تعيين ألفارو أربيلوا مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول خلفًا لتشابي ألونسو الذي أنهى النادي تعاقده معه في خطوة تعكس اعتماد الإدارة على أبناء النادي القادرين على فهم فلسفته وتاريخه وقيادته في مرحلة جديدة مليئة بالتحديات.

ويمثل تعيين أربيلوا عودة أحد رموز الجيل الذهبي لريال مدريد إلى الواجهة ولكن هذه المرة من بوابة القيادة الفنية بعد مسيرة طويلة داخل أسوار سانتياجو برنابيو لاعبًا ومدربًا جعلته أحد أكثر الأسماء ارتباطًا بهوية النادي في السنوات الأخيرة.

ابن الأكاديمية يعود من الباب الكبير

ولد ألفارو أربيلوا كوكا في 17 يناير 1983 ويعد أحد خريجي أكاديمية ريال مدريد حيث تدرج في صفوفها قبل أن يشق طريقه في عالم الاحتراف.

وبدأ مسيرته الكروية مع الفريق الرديف للنادي الملكي قبل أن ينتقل إلى ديبورتيفو لاكورونيا حيث لفت الأنظار بقدراته الدفاعية والانضباط التكتيكي.

وفي عام 2007 خاض أربيلوا تجربة احترافية مهمة مع ليفربول الإنجليزي ونجح في تثبيت أقدامه في أحد أقوى دوريات العالم ليعود بعدها إلى ريال مدريد عام 2009 في خطوة أعادت أحد أبناء النادي إلى بيته الطبيعي.

مسيرة ذهبية بقميص الميرنجي

دافع أربيلوا عن قميص ريال مدريد خلال الفترة من 2009 حتى 2016 وشارك في 238 مباراة رسمية في مختلف البطولات كان خلالها عنصرا أساسيا في واحدة من أنجح فترات النادي الحديث.

وتميز بأسلوب لعب يعتمد على الصلابة الدفاعية والانضباط والالتزام التكتيكي ما جعله محل ثقة جميع المدربين الذين عمل معهم.

وخلال تلك السنوات توّج أربيلوا بثمانية ألقاب كبرى مع ريال مدريد أبرزها دوري أبطال أوروبا مرتين ولقب الدوري الإسباني إلى جانب كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس ملك إسبانيا مرتين وكأس السوبر الإسباني ليصبح جزءًا من جيل أعاد الهيبة القارية للنادي الملكي.

وعلى الصعيد الدولي كان أربيلوا أحد أفراد الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا حيث شارك في 56 مباراة دولية وأسهم في التتويج بكأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا وبطولتي كأس الأمم الأوروبية عامي 2008 و2012 في إنجاز غير مسبوق للكرة الإسبانية.

من المستطيل الأخضر إلى دكة القيادة

بعد اعتزاله كرة القدم عام 2017 لم يبتعد أربيلوا طويلًا عن ريال مدريد حيث عاد إلى النادي عام 2020 ليبدأ مسيرته التدريبية داخل أكاديمية لا فابريكا التي تعد مصنع النجوم في الكرة الإسبانية.

وقاد أربيلوا فرق المراحل السنية المختلفة بدءًا من فريق تحت 14 سنة الذي حقق معه لقب الدوري في موسم 2020-2021 ثم فريق تحت 16 سنة في موسم 2021-2022 قبل أن يتولى تدريب فريق تحت 19 سنة خلال الفترة من 2022 إلى 2025.

وحقق أربيلوا إنجازًا تاريخيًا مع فريق تحت 19 سنة بعدما قاده للفوز بالثلاثية في موسم 2022-2023 والمتمثلة في الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا للشباب قبل أن يضيف لقب الدوري في موسم 2024-2025 مؤكدًا قدرته على بناء فرق ناجحة وتحقيق البطولات.

وفي يونيو 2025 تولى تدريب ريال مدريد كاستيا الفريق الرديف في محطة مهمة مهدت له الطريق لتولي القيادة الفنية للفريق الأول وهو ما تحقق رسميًا في 12 يناير 2026.

ثقة الإدارة 

يأتي تعيين أربيلوا مدربًا للفريق الأول في إطار سياسة ريال مدريد القائمة على الاعتماد على أبناء النادي ممن يمتلكون معرفة عميقة بثقافته وضغوطه خاصة في ظل التحديات المحلية والقارية المنتظرة.

ويراهن مسؤولو النادي على قدرة أربيلوا في نقل خبراته كلاعب كبير ونجاحاته كمدرب في الفئات السنية إلى الفريق الأول أملاً في الحفاظ على هوية ريال مدريد التنافسية ومواصلة حصد الألقاب في مرحلة جديدة من تاريخ النادي الملكي.

ريال مدريد نادي ريال مدريد الإسباني ألفارو أربيلوا ألونسو سانتياجو برنابيو أربيلوا كأس ملك إسبانيا الدوري الإسباني كأس العالم للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الفنان محسن محي الدين

محسن محيي الدين يكشف لصدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته الفن

ترشيحاتنا

أحمد سليمان

استقالة أحمد سليمان من مجلس الزمالك.. الحقيقة كاملة

التزحلق على الجليد

عمومية التزحلق على الجليد تعتمد تعديلات لائحة النظام الأساسي في الجمعية الخاصة

الزمالك

4 نجوم.. لعنة الإصابات تضرب الزمالك قبل مواجهة المصري

بالصور

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب

فستان زفاف منة فضالى يثير الجدل على السوشيال ميديا

منة فضالى
منة فضالى
منة فضالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد