من البرنابيو إلى القيادة الفنية.. من هو أربيلوا المدير الفنى لنادي ريال مدريد ؟

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا تعيين ألفارو أربيلوا مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول خلفًا لتشابي ألونسو الذي أنهى النادي تعاقده معه في خطوة تعكس اعتماد الإدارة على أبناء النادي القادرين على فهم فلسفته وتاريخه وقيادته في مرحلة جديدة مليئة بالتحديات.

ويمثل تعيين أربيلوا عودة أحد رموز الجيل الذهبي لريال مدريد إلى الواجهة ولكن هذه المرة من بوابة القيادة الفنية بعد مسيرة طويلة داخل أسوار سانتياجو برنابيو لاعبًا ومدربًا جعلته أحد أكثر الأسماء ارتباطًا بهوية النادي في السنوات الأخيرة.

ابن الأكاديمية يعود من الباب الكبير

ولد ألفارو أربيلوا كوكا في 17 يناير 1983 ويعد أحد خريجي أكاديمية ريال مدريد حيث تدرج في صفوفها قبل أن يشق طريقه في عالم الاحتراف.

وبدأ مسيرته الكروية مع الفريق الرديف للنادي الملكي قبل أن ينتقل إلى ديبورتيفو لاكورونيا حيث لفت الأنظار بقدراته الدفاعية والانضباط التكتيكي.

وفي عام 2007 خاض أربيلوا تجربة احترافية مهمة مع ليفربول الإنجليزي ونجح في تثبيت أقدامه في أحد أقوى دوريات العالم ليعود بعدها إلى ريال مدريد عام 2009 في خطوة أعادت أحد أبناء النادي إلى بيته الطبيعي.

مسيرة ذهبية بقميص الميرنجي

دافع أربيلوا عن قميص ريال مدريد خلال الفترة من 2009 حتى 2016 وشارك في 238 مباراة رسمية في مختلف البطولات كان خلالها عنصرا أساسيا في واحدة من أنجح فترات النادي الحديث.

وتميز بأسلوب لعب يعتمد على الصلابة الدفاعية والانضباط والالتزام التكتيكي ما جعله محل ثقة جميع المدربين الذين عمل معهم.

وخلال تلك السنوات توّج أربيلوا بثمانية ألقاب كبرى مع ريال مدريد أبرزها دوري أبطال أوروبا مرتين ولقب الدوري الإسباني إلى جانب كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس ملك إسبانيا مرتين وكأس السوبر الإسباني ليصبح جزءًا من جيل أعاد الهيبة القارية للنادي الملكي.

وعلى الصعيد الدولي كان أربيلوا أحد أفراد الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا حيث شارك في 56 مباراة دولية وأسهم في التتويج بكأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا وبطولتي كأس الأمم الأوروبية عامي 2008 و2012 في إنجاز غير مسبوق للكرة الإسبانية.

من المستطيل الأخضر إلى دكة القيادة

بعد اعتزاله كرة القدم عام 2017 لم يبتعد أربيلوا طويلًا عن ريال مدريد حيث عاد إلى النادي عام 2020 ليبدأ مسيرته التدريبية داخل أكاديمية لا فابريكا التي تعد مصنع النجوم في الكرة الإسبانية.

وقاد أربيلوا فرق المراحل السنية المختلفة بدءًا من فريق تحت 14 سنة الذي حقق معه لقب الدوري في موسم 2020-2021 ثم فريق تحت 16 سنة في موسم 2021-2022 قبل أن يتولى تدريب فريق تحت 19 سنة خلال الفترة من 2022 إلى 2025.

وحقق أربيلوا إنجازًا تاريخيًا مع فريق تحت 19 سنة بعدما قاده للفوز بالثلاثية في موسم 2022-2023 والمتمثلة في الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا للشباب قبل أن يضيف لقب الدوري في موسم 2024-2025 مؤكدًا قدرته على بناء فرق ناجحة وتحقيق البطولات.

وفي يونيو 2025 تولى تدريب ريال مدريد كاستيا الفريق الرديف في محطة مهمة مهدت له الطريق لتولي القيادة الفنية للفريق الأول وهو ما تحقق رسميًا في 12 يناير 2026.

ثقة الإدارة

يأتي تعيين أربيلوا مدربًا للفريق الأول في إطار سياسة ريال مدريد القائمة على الاعتماد على أبناء النادي ممن يمتلكون معرفة عميقة بثقافته وضغوطه خاصة في ظل التحديات المحلية والقارية المنتظرة.

ويراهن مسؤولو النادي على قدرة أربيلوا في نقل خبراته كلاعب كبير ونجاحاته كمدرب في الفئات السنية إلى الفريق الأول أملاً في الحفاظ على هوية ريال مدريد التنافسية ومواصلة حصد الألقاب في مرحلة جديدة من تاريخ النادي الملكي.