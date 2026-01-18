قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري للنواب: لابد من مطالبة أثيوبيا بالتعويض عن أضرار سد النهضة
مدرب نيجيريا: مصر أنقذتني من التفكير في الاعتزال بعد كأس أمم أفريقيا
الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي
أمير قطر ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد والأمن والصحة
فان دايك: نترقب عودة محمد صلاح لدعم ليفربول بعد أمم أفريقيا
عاهل الأردن يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة ويشيد بجهود قطر في الوساطة
ترامب يدعو الرئيس القبرصي للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
7 ثواني بلا جاذبية| قصة تربك العالم قبل 12 أغسطس 2026 .. ماذا قال علماء الفيزياء والفلك؟
وزير الموارد المائية: 95% من الترع بحالة جيدة.. وإزالة ورد النيل مرتين سنويا تكفي
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. اعرف ما فعله النبي
بشرى لـ 11 مليون مواطن.. تعرف على قيمة القبض لمن يبلغ التقاعد في فبراير 2026 بعد زيادة المعاشات
من 88 مليار متر إلى 55.. هاني سويلم يكشف تأثير السد الإثيوبي على مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مورينيو يجيب على السؤال المكرر.. هل يعود لتدريب ريال مدريد بعد إقالة تشابي ألونسو؟

مورينيو
مورينيو

عاد اسم البرتغالي جوزيه مورينيو ليطفو بقوة على سطح الأحداث داخل نادي ريال مدريد مع التحركات التى يقودها فلورنتينو بيريز لحسم ملف المدير الفني الجديد عقب قرار إنهاء التعاقد مع تشابي ألونسو والدخول في مرحلة انتقالية مؤقتة يتولى خلالها ألفارو أربيلوا قيادة الفريق.

وخلال مؤتمر صحفي وجه أحد الصحفيين سؤالا مباشرا لمورينيو حول إمكانية عودته إلى سانتياجو برنابيو ليأتي رد “السبيشيال وان بطريقته المعتادة قائلا: " لا تنتظروا مني الدخول في مسلسلات طويلة وهناك مسلسلات جيدة لكنها تحتاج لمتابعة مستمرة وإذا فاتتك حلقة أو اثنتان تفقد القصة بالكامل وأنا لا أحب هذا النوع من المسلسلات ولا أشارك فيها " .

واعتبر الكثيرون تصريح مورينيو مراوغة ذكية من المدرب البرتغالي دون تأكيد أو نفي قاطع ما فتح الباب أمام مزيد من التكهنات.

خطة بيريز السرية

في المقابل كشف الصحفي الإسباني الشهير ألفريدو ريلانو عبر إذاعة كادينا كوبي أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يضع سيناريو مختلفا لمستقبل القيادة الفنية للفريق بعيدًا عن استمرار تشابي ألونسو.

وأكد ريلانو أن بيريز لا يزال يرى في مورينيو الخيار الأقرب لقناعاته مشير إلى أن المدرب البرتغالي هو الوحيد الذي نال رضا رئيس النادي بشكل كامل خلال السنوات الأخيرة مضيفا: " "لن أتفاجأ إذا عاد مورينيو إلى ريال مدريد خاصة أن العلاقة بينه وبين الإدارة لم تنقطع فعليًا " .

بصمة لا تنسى في البرنابيو

وسبق لمورينيو قيادة ريال مدريد خلال الفترة من 2010 إلى 2013 وهي مرحلة قصيرة نسبيًا لكنها تركت تأثيرًا عميقًا في تاريخ النادي. نجح خلالها في إعادة الفريق لمنصات التتويج محليًا وكسر الهيمنة الكتالونية في واحدة من أقوى فترات الصراع مع برشلونة.

وحصد مورينيو مع الريال ثلاثة ألقاب هي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني من أصل تسع بطولات نافس عليها.

أرقام تتحدث عن نفسها

من الناحية الرقمية قاد مورينيو ريال مدريد في 178 مباراة بمختلف البطولات محققًا نسب فوز مرتفعة أبرزها في الدوري الإسباني بنسبة تجاوزت 76%.

وفي الليجا تحديدًا حقق الفريق 87 انتصارًا مقابل 16 تعادلًا و11 هزيمة فقط وهي أرقام تعكس قوة الفريق واستقراره خلال تلك الحقبة.

ماكينة أهداف تاريخية

تميز ريال مدريد في عهد مورينيو بقوة هجومية كاسحة في ظل تألق كريستيانو رونالدو إلى جانب دي ماريا وهيجواين. وتمكن الفريق من تسجيل أكثر من 100 هدف في كل موسم تحت قيادته مع تحقيق رقم تاريخي بتسجيل 121 هدفًا في موسم 2011-2012 إضافة إلى أكبر عدد انتصارات في موسم واحد (32 فوزًا).

الحلم الأوروبي المؤجل

ورغم كل هذه النجاحات تبقى العقدة الوحيدة في تجربة مورينيو مع ريال مدريد هي الفشل في التتويج بدوري أبطال أوروبا بعدما توقف المشوار عند نصف النهائي في ثلاث مناسبات متتالية قبل أن يتحقق الحلم لاحقًا مع كارلو أنشيلوتي عام 2014.

جوزيه مورينيو ريال مدريد فلورنتينو بيريز تشابي ألونسو ألفارو أربيلوا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

محمد السيد

تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب

الأهلي

موعد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزانى فى دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

تسريب الغاز

تحذير عاجل.. هذه السلوكيات تسبب تسرب الغاز دون أن نشعر

الوسواس القهري

مش بس نضافة .. أنواع وأعراض غير متوقعة تكشف «الوسواس القهري»

الكلى

كيف يؤثر مرض السكري على الكلى؟

بالصور

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد