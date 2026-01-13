قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه حد أقصى للعاملين بالصحف القومية
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
هبوط جديد .. سعر الدولار ينهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
البترول : إطلاق أول مسح جوي مصري شامل لاستكشاف الثروات المعدنية
إدارة ترامب تصنف ثلاثة فروع بالشرق الأوسط للإخوان المسلمين منظمات إرهـ ابية
إيران تهدأ من الاحتجاجات بإحالة مسئولين كبار إلى المحاكم
محافظ القاهرة: استغلال مقار الوزارات يعيد الهوية البصرية للعاصمة
إدارة ترمب تدرج 3 فروع من جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تشابي ألونسو يتحدث لأول مرة بعد رحيله عن ريال مدريد

تشابي ألونسو
تشابي ألونسو
إسراء أشرف

تحدث تشابي ألونسو، المدير الفني السابق لريال مدريد، علنًا للمرة الأولى بعد رحيله عن قيادة الفريق، عقب أيام من خسارة الملكي أمام برشلونة في نهائي السوبر الإسباني.

ونشر ألونسو رسالة على حسابه الرسمي في "إنستجرام"، قال فيها: "تنتهي هذه المرحلة الاحترافية التي لم تسر كما كنا نأمل. لقد كان تدريب ريال مدريد شرفًا ومسؤولية كبيرة".

وأضاف: "أشكر النادي واللاعبين، وقبل كل شيء الجماهير والمدريديستا، على ثقتهم ودعمهم. أغادر باحترام وامتنان وفخر لأنني بذلت كل ما في وسعي".

من جانبه، أصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا أكد فيه أن رحيل ألونسو تم بالاتفاق بين الطرفين، مشيدًا بمكانته الكبيرة داخل النادي ووصفه بأسطورة جسدت قيم الملكي، مع توجيه الشكر له ولفريقه على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وفي أعقاب ذلك، تولى ألفارو أربيلوا القيادة الفنية لريال مدريد، في خطوة تهدف إلى إعادة الاستقرار للفريق وإغلاق ملف رحيل ألونسو، استعدادًا لمواصلة المنافسات المهمة المتبقية في الموسم الحالي.

تشابي ألونسو ألونسو ريال مدريد أربيلوا اخبار ريال مدريد

