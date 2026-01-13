تشابي ألونسو يتحدث لأول مرة بعد رحيله عن ريال مدريد

تحدث تشابي ألونسو، المدير الفني السابق لريال مدريد، علنًا للمرة الأولى بعد رحيله عن قيادة الفريق، عقب أيام من خسارة الملكي أمام برشلونة في نهائي السوبر الإسباني.

ونشر ألونسو رسالة على حسابه الرسمي في "إنستجرام"، قال فيها: "تنتهي هذه المرحلة الاحترافية التي لم تسر كما كنا نأمل. لقد كان تدريب ريال مدريد شرفًا ومسؤولية كبيرة".

وأضاف: "أشكر النادي واللاعبين، وقبل كل شيء الجماهير والمدريديستا، على ثقتهم ودعمهم. أغادر باحترام وامتنان وفخر لأنني بذلت كل ما في وسعي".

من جانبه، أصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا أكد فيه أن رحيل ألونسو تم بالاتفاق بين الطرفين، مشيدًا بمكانته الكبيرة داخل النادي ووصفه بأسطورة جسدت قيم الملكي، مع توجيه الشكر له ولفريقه على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وفي أعقاب ذلك، تولى ألفارو أربيلوا القيادة الفنية لريال مدريد، في خطوة تهدف إلى إعادة الاستقرار للفريق وإغلاق ملف رحيل ألونسو، استعدادًا لمواصلة المنافسات المهمة المتبقية في الموسم الحالي.