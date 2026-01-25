القرار اتُّخِذ.. إدارة ليفربول تطيح بـ أرني سلوت بعد الهزيمة الأخيرة

كشف هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، عن أن نادي ليفربول الإنجليزي قرر الإطاحة بمدربه أرني سلوت، وذلك وفق تصريحات للصحفي البريطاني بن جاكوبس بشأن مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، وخاصة بعد الهزيمة أمس من فريق بورنموث بنتيجة 2-3، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هشام حنفي، إن بن جاكوبس، نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن “إدارة ليفربول استقرت على إقالة مدربه أرني سلوت؛ بعد الهزيمة الأخيرة أمام بورنموث، والقرار الرسمي خلال ساعات”.

وشهدت الساحة الكروية في إنجلترا وأوروبا خلال الفترة الماضية، جدلاً مستمرا حول مستقبل المدير الفني الهولندي آرني سلوت مع نادي ليفربول الإنجليزي؛ بعد تراجع نتائج الفريق في المسابقات المختلفة، ولا سيما في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا.

وأثارت هذه النتائج، سلسلة من التكهنات حول إمكانية رحيله من “أنفيلد”، وسط تقارير تربط بين مستقبله ورغبة النادي في إعادة الهيكلة الفنية.

نتائج ليفربول الأخيرة

يعاني ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي؛ حيث تعادل الفريق سلبيًا أمام ليدز يونايتد، في مباراة افتقد خلالها الفاعلية الهجومية، قبل أن يخرج بالتعادل دون أهداف أيضًا أمام أرسنال، في مواجهة شهدت حذرًا كبيرًا من الجانبين.