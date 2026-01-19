قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلان مهم من وزارة الأوقاف للأئمة بشأن صلاة التهجد في رمضان 2026
أزمة تهدد السنغال قبل مونديال 2026 بعد تصرفات نهائي أمم أفريقيا
رسمياً.. دخول اتفاقية الأمم المتحدة التاريخية لحماية أعالي البحار حيز التنفيذ
منها إم جي وشيري.. 5 سيارات رياضية تحمل العلامة الصينية | بالأسعار
برلماني يطالب بتحويل الجمعيات من مجرد موزع للأسمدة إلى كيانات اقتصادية متكاملة
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 19-1-2026
الديهي: سموتريتش يهاجم ترامب ويشكك في قدرته على صناعة السلام
ينفع تدافع عني؟ أحمد موسى يكشف تفاصيل اتصال مبارك بـ فريد الديب للدفاع عنه.. فيديو
مطالبات بتطبيق قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بطريقة علمية ورحيمة
أحمد موسى: أبو تريكة رفض التبرؤ من جماعة الإخوان.. وقال هاخد فلوسي من الأهلي
الإخوان خططوا لاغتيالي 3 مرات .. أحمد موسي يكشف للمرة الأولي اعترافات المتهمين في الوقائع
تبدأ من 650 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

اسم جديد لقيادة الفريق.. هل يرحل أرني سلوت عن تدريب ليفربول؟

أرني سلوت
أرني سلوت
أحمد أيمن

شهدت الساحة الكروية في إنجلترا وأوروبا خلال الفترة الماضية جدلاً مستمرا حول مستقبل المدير الفني الهولندي آرني سلوت مع نادي ليفربول الإنجليزي، بعد تراجع نتائج الفريق في المسابقات المختلفة، ولا سيما في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. 

وقد أثارت هذه النتائج سلسلة من التكهنات حول إمكانية رحيله من أنفيلد، وسط تقارير تربط بين مستقبله ورغبة النادي في إعادة الهيكلة الفنية. 

نتائج ليفربول الأخيرة 

يعاني ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، حيث تعادل الفريق سلبيًا أمام ليدز يونايتد في مباراة افتقد خلالها الفاعلية الهجومية، قبل أن يخرج بالتعادل دون أهداف أيضًا أمام أرسنال، في مواجهة شهدت حذرًا كبيرًا من الجانبين.

واكتفى ليفربول لاحقًا بنقطتين إضافيتين من مباراتي فولهام وبيرنلي، بعد تعادلين إيجابيين، ليجمع أربع نقاط فقط من آخر أربع مباريات.

وتزامن هذا التراجع مع غياب محمد صلاح، حيث افتقد الفريق الحلول الهجومية المعتادة على الأطراف، وواجه صعوبة في كسر التنظيم الدفاعي للمنافسين، خاصة في المباريات التي احتاجت إلى لمسة فردية.

هل يرحل أرني سلوت عن ليفربول؟

يُعرف سلوت بتكتيكاته المعتمدة على الضغط المتأخر واللعب الجماعي، لكنه في الفترة الأخيرة واجه انتقادات بسبب ضعف الأداء الهجومي وعدم تناسق الخطوط، وهو ما أثر على مركز ليفربول في البريميرليغ وقلّص فرصه في المنافسة على الألقاب. 

ونتيجة لذلك، بات مستقبل المدرب الهولندي محل شك داخل أروقة مجموعة فينواي الرياضية المالكة للنادي، التي تبحث عن حلول فنية قد تعيد الفريق إلى سكة الانتصارات. 

هذه الأزمة ترتبط بتدهور مستوى ليفربول مقارنة بالمواسم الماضية، حين كان الفريق ينافس على كل الألقاب المحلية والقارية، ويعتمد بشكل أساسي على قدرات نجوم مثل محمد صلاح، الذي عاش في الفترة الأخيرة، علاقة متوترة مع المدرب، خاصة بعد جلسات استبعاد وإشراك مثيرة للجدل أثارت ردود فعل من الجماهير ووسائل الإعلام. 

ووفق تقارير، وضع صلاح شرطاً للبقاء في النادي مرتبطاً بوجوده في التشكيلة الأساسية خلال المباريات الكبرى، مما زاد الضغط على سلوت في إدارة الفريق.

من هو بديل أرني سلوت؟

في هذا السياق، ورد اسم الإسباني تشابي ألونسو، نجم ليفربول السابق ومدرب ريال مدريد الحالي، كمرشح محتمل لخلافة سلوت في أنفيلد، في حال اتخاذ قرار إقالته. 

وتشير تقارير صحفية إلى أن إدارة الريدز تُراقب وضع ألونسو، خاصة بعد إقالته من تدريب ريال مدريد، حيث يُنظر إلى ألونسو باعتباره شخصية قادرة على إعادة الحيوية إلى الفريق، نظراً لما يتمتع به من خبرة تكتيكية وألفة مع ثقافة النادي، لكن هذا الربط لا يزال في إطار التكهنات الإعلامية غير الرسمية. 

 وبينما يواصل سلوت عمله في محاولة لتجاوز الانتقادات، يبقى الجدل محتدماً حول ما إذا كان النادي سيستمر في دعمه حتى نهاية الموسم، أم أنه سيقدم على خطوة جذرية بتعيين مدرب جديد، قد يكون ألونسو من أبرز المرشحين لها. 

أرني سلوت رحيل أرني سلوت بديل أرني سلوت ليفربول مدرب ليفربول الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

ترشيحاتنا

شيلبي GT350 Convertible

شيلبي تعيد إطلاق GT350.. أداء مميز وبسقف مكشوف

تسلا

كندا تفتح أبوابها للسيارات الكهربائية الصينية وتسلا في الصدارة

بي واي دي ATTO موديل 2026

شاهد.. بي واي دي ATTO موديل 2026

بالصور

تفسير حلم المرحاض في المنام: فقدان السيطرة والشعور بانعدام الخصوصية

تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام

شراء سيارة مستعملة .. 10 أشياء ضروري فحصها قبل إتمام الصفقة

بيع سيارة
بيع سيارة
بيع سيارة

مياه الشرب بالشرقية تنفذ حملات للتوعية المائية بقرى مركز الزقازيق

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

تبدأ من 650 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر

أرخص 5 سيارات زيرو صيني
أرخص 5 سيارات زيرو صيني
أرخص 5 سيارات زيرو صيني

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد