اسم جديد لقيادة الفريق.. هل يرحل أرني سلوت عن تدريب ليفربول؟

شهدت الساحة الكروية في إنجلترا وأوروبا خلال الفترة الماضية جدلاً مستمرا حول مستقبل المدير الفني الهولندي آرني سلوت مع نادي ليفربول الإنجليزي، بعد تراجع نتائج الفريق في المسابقات المختلفة، ولا سيما في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وقد أثارت هذه النتائج سلسلة من التكهنات حول إمكانية رحيله من أنفيلد، وسط تقارير تربط بين مستقبله ورغبة النادي في إعادة الهيكلة الفنية.

نتائج ليفربول الأخيرة

يعاني ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، حيث تعادل الفريق سلبيًا أمام ليدز يونايتد في مباراة افتقد خلالها الفاعلية الهجومية، قبل أن يخرج بالتعادل دون أهداف أيضًا أمام أرسنال، في مواجهة شهدت حذرًا كبيرًا من الجانبين.

واكتفى ليفربول لاحقًا بنقطتين إضافيتين من مباراتي فولهام وبيرنلي، بعد تعادلين إيجابيين، ليجمع أربع نقاط فقط من آخر أربع مباريات.

وتزامن هذا التراجع مع غياب محمد صلاح، حيث افتقد الفريق الحلول الهجومية المعتادة على الأطراف، وواجه صعوبة في كسر التنظيم الدفاعي للمنافسين، خاصة في المباريات التي احتاجت إلى لمسة فردية.

هل يرحل أرني سلوت عن ليفربول؟

يُعرف سلوت بتكتيكاته المعتمدة على الضغط المتأخر واللعب الجماعي، لكنه في الفترة الأخيرة واجه انتقادات بسبب ضعف الأداء الهجومي وعدم تناسق الخطوط، وهو ما أثر على مركز ليفربول في البريميرليغ وقلّص فرصه في المنافسة على الألقاب.

ونتيجة لذلك، بات مستقبل المدرب الهولندي محل شك داخل أروقة مجموعة فينواي الرياضية المالكة للنادي، التي تبحث عن حلول فنية قد تعيد الفريق إلى سكة الانتصارات.

هذه الأزمة ترتبط بتدهور مستوى ليفربول مقارنة بالمواسم الماضية، حين كان الفريق ينافس على كل الألقاب المحلية والقارية، ويعتمد بشكل أساسي على قدرات نجوم مثل محمد صلاح، الذي عاش في الفترة الأخيرة، علاقة متوترة مع المدرب، خاصة بعد جلسات استبعاد وإشراك مثيرة للجدل أثارت ردود فعل من الجماهير ووسائل الإعلام.

ووفق تقارير، وضع صلاح شرطاً للبقاء في النادي مرتبطاً بوجوده في التشكيلة الأساسية خلال المباريات الكبرى، مما زاد الضغط على سلوت في إدارة الفريق.

من هو بديل أرني سلوت؟

في هذا السياق، ورد اسم الإسباني تشابي ألونسو، نجم ليفربول السابق ومدرب ريال مدريد الحالي، كمرشح محتمل لخلافة سلوت في أنفيلد، في حال اتخاذ قرار إقالته.

وتشير تقارير صحفية إلى أن إدارة الريدز تُراقب وضع ألونسو، خاصة بعد إقالته من تدريب ريال مدريد، حيث يُنظر إلى ألونسو باعتباره شخصية قادرة على إعادة الحيوية إلى الفريق، نظراً لما يتمتع به من خبرة تكتيكية وألفة مع ثقافة النادي، لكن هذا الربط لا يزال في إطار التكهنات الإعلامية غير الرسمية.

وبينما يواصل سلوت عمله في محاولة لتجاوز الانتقادات، يبقى الجدل محتدماً حول ما إذا كان النادي سيستمر في دعمه حتى نهاية الموسم، أم أنه سيقدم على خطوة جذرية بتعيين مدرب جديد، قد يكون ألونسو من أبرز المرشحين لها.