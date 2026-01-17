قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر مع حسام حسن يتقدم 4 مراكز في تصنيف الفيفا
تشكيل بايرن ميونخ أمام لايبزيج في الدوري الألماني
بن غفير : أدعو نتنياهو لإصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للعودة إلى الحرب بقوة في غزة
وست هام يُكبد توتنهام الهزيمة التاسعة بالبريميرليج هذا الموسم
خامنئي: أخمدنا التمرد.. ويجب على الولايات المتحدة تحمل المسؤولية
وظائف خالية بروتب 8 ألف جنية.. قدم الآن
تشيلسي يهزم برينتفورد بثنائية ويتقدم للمركز السادس بالبريميرليج
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي وهدان ومشهور بالصف
للمباراة الرابعة على التوالي.. ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان تطوير كابريتاج حلوان
الزمالك في ورطة.. 3 خسائر عقب إنتقال ناصر ماهر إلي بيراميدز
محمد نور يحصل على ساعة نادرة بكسوة الروضة الشريفة: موجود منها 30 واحدة فقط في العالم
للمباراة الرابعة على التوالي.. ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي

ليفربول
ليفربول
مجدي سلامة

سقط فريق ليفربول في فخ التعادل مجددًا أمام نظيره بيرنلي، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 22 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم فريق ليفربول بالهدف الأول عن طريق فلوريان فيرتز في الدقيقة 42.

فيما تعادل فريق بيرنلي في الدقيقة 65 عن طريق اللاعب ماركوس إدواردز.

وبهذه النتيجة، تعادل فريق ليفربول للمرة الرابعة على التوالي في البريميرليج والسادسة هذا الموسم بالبطولة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: كودي جاكبو، هوجو إيكتيكي ، فلوريان فيرتز.

وبتلك النتيجة، يحتل فريق ليفربول المركز الرابع برصيد 36 نقطة، فيما يأتي فريق بيرنلي في المركز الـ 19 برصيد 14 نقطة.

