للمباراة الرابعة على التوالي.. ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي

سقط فريق ليفربول في فخ التعادل مجددًا أمام نظيره بيرنلي، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 22 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم فريق ليفربول بالهدف الأول عن طريق فلوريان فيرتز في الدقيقة 42.

فيما تعادل فريق بيرنلي في الدقيقة 65 عن طريق اللاعب ماركوس إدواردز.

وبهذه النتيجة، تعادل فريق ليفربول للمرة الرابعة على التوالي في البريميرليج والسادسة هذا الموسم بالبطولة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: كودي جاكبو، هوجو إيكتيكي ، فلوريان فيرتز.

وبتلك النتيجة، يحتل فريق ليفربول المركز الرابع برصيد 36 نقطة، فيما يأتي فريق بيرنلي في المركز الـ 19 برصيد 14 نقطة.