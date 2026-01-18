إدارة ليفربول تحسم موقفها من إقالة سلوت بعد تراجع نتائج الفريق

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي ليفربول تتمسك بالمدرب الهولندي آرني سلوت رغم تراجع أداء الفريق في الجولات الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء ذلك بعد تعادل الفريق مع بيرنلي بهدف لكل فريق على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين.

وأشار الصحفي الموثوق جيمس بيرس عبر شبكة "The Athletic" إلى أن إدارة ليفربول لا تزال داعمة لسلوت، لكنه بحاجة إلى استعادة ثقة الجماهير وإعادة الزخم للفريق لإثبات صحة استمرار توليه القيادة الفنية.

وأضاف بيرس أن رحيل تشابي ألونسو عن ريال مدريد أثار الحديث مجددًا عن إمكانية عودته إلى ليفربول، خاصةً في ظل الروابط القوية التي تجمعه بالنادي، مؤكدًا أن ألونسو كان مرشحًا قويًا لخلافة يورجن كلوب، لكن أي تحرك في هذا الصدد سيكون مرتبطًا باستمرار النتائج المتذبذبة للفريق.