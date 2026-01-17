النتائج لا تعكس الواقع .. رد مثير من سلوت بعد تعادل ليفربول مع بيرنلي

علق الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على تعادل فريقه مع بيرنلي بهدف لمثله، في إطار منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل فريق ليفربول مع نظيره بيرنلي، للمرة الرابعة على التوالي والسادسة له في هذا الموسم بالبريميرليج.

وقال سلوت في تصريحات صحفية: “ليست هذه المرة الأولى التي نتعادل فيها، وتعادلات كهذه دائمًا محبطة، أحيانًا نسجل في الوقت الإضافي ونتلقى هدفًا آخر بنفس التوقيت”.

وتابع: "قدمنا أداءً جيدًا، وخلقنا العديد من الفرص، وسجل فيرتز هدفًا رائعًا، وكان فريمبونج وكيركيز مؤثرين طوال اللقاء، لكن النتائج لا تعكس ما قدمه اللاعبون".

وعن صافرات الاستهجان من الجماهير، اختتم: "في رأيي، لم يكن الأمر استهجانًا، بل إحباطًا طبيعيًا، الجماهير تتوقع الفوز دائمًا ونحن نفهم ذلك".