قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي
أمير قطر ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد والأمن والصحة
فان دايك: نترقب عودة محمد صلاح لدعم ليفربول بعد أمم أفريقيا
عاهل الأردن يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة ويشيد بجهود قطر في الوساطة
ترامب يدعو الرئيس القبرصي للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
7 ثواني بلا جاذبية| قصة تربك العالم قبل 12 أغسطس 2026 .. ماذا قال علماء الفيزياء والفلك؟
وزير الموارد المائية: 95% من الترع بحالة جيدة.. وإزالة ورد النيل مرتين سنويا تكفي
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. اعرف ما فعله النبي
بشرى لـ 11 مليون مواطن.. تعرف على قيمة القبض لمن يبلغ التقاعد في فبراير 2026 بعد زيادة المعاشات
من 88 مليار متر إلى 55.. هاني سويلم يكشف تأثير السد الإثيوبي على مصر
استثمارات وتكنولوجيا وتجارة حرة.. مصر وكوريا الجنوبية تضعان الأساس لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
خاص| دوللي شاهين لـ صدى البلد: والدتي تمثل لي الحياة والعائلة هي الداعم الأساسي.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الاختبار الأصعب.. ماذا بعد عودة محمد صلاح إلى ليفربول؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

طوى منتخب مصر صفحة مشاركته في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، مكتفيا بالمركز الرابع عقب الخسارة أمام منتخب نيجيريا بركلات الترجيح (4-2) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، لتبدأ مرحلة جديدة من التحديات أمام نجم المنتخب وقائد هجومه محمد صلاح.

ويستعد صلاح للعودة إلى صفوف ليفربول بعد غياب تجاوز الشهر، عودة لا تبدو سهلة، في ظل تراكم أزمات فنية ونفسية داخل أسوار النادي، كانت مؤجلة مؤقتا بفعل مشاركته الدولية، لكنها تعود اليوم لتفرض نفسها بقوة مع استئناف المنافسات المحلية.

خيبة إفريقية تثقل الحالة الذهنية

يصل صلاح إلى أنفيلد محمل بإحباط واضح بعد فشل منتخب مصر في اعتلاء منصة التتويج القارية، رغم أدائه الفردي المميز وتسجيله أربعة أهداف خلال البطولة.

هذه الخيبة قد تنعكس على جاهزيته الذهنية، وتطرح تساؤلات حول قدرته على استعادة تركيزه سريعا في ظل ضغوط المرحلة المقبلة.

محمد صلاح

 ليفربول بلا أنياب هجومية

خلال فترة غياب “الملك المصري”، لم ينجح ليفربول في تحسين نتائجه، إذ اكتفى بسلسلة من التعادلات في الدوري الإنجليزي الممتاز، دون أن يحقق الانتصارات المرجوة.

أداء الفريق اتسم بالرتابة وغياب الحلول الهجومية، ما يجعل عودة صلاح ضرورة ملحّة، لكنها في الوقت ذاته تضعه أمام مسؤولية مضاعفة لإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات.

جماهير غاضبة وصبر منعدم

تصاعدت حالة الغضب في مدرجات أنفيلد نتيجة تراجع النتائج، وارتفعت الأصوات المطالبة بتغييرات جذرية، سواء على مستوى الجهاز الفني أو قائمة اللاعبين، إضافة إلى ضرورة دعم الفريق بصفقات جديدة.

في هذا المناخ المشحون، لن يكون الخطأ مقبولا، حتى من النجوم الكبار، ما يزيد حجم الضغوط الواقعة على عاتق صلاح مع أول ظهور له بعد العودة.

محمد صلاح

صراع فني متجدد على التشكيل الأساسي

قبل التحاقه بالمنتخب، وجد صلاح نفسه خارج التشكيلة الأساسية في أكثر من مناسبة، في ظل توتر علاقته مع المدرب الهولندي آرني سلوت.

ومع عودته، يلوح في الأفق صراع جديد لاستعادة مكانه الأساسي، ما يفتح جبهة تحدٍ فني ونفسي إضافية، في توقيت لا يحتمل المزيد من التعقيد.

بين خيبة قارية وضغوط إنجليزية متزايدة، تبدو عودة محمد صلاح إلى ليفربول أشبه باختبار حقيقي لشخصية النجم المصري، وقدرته على تجاوز الأزمات وقيادة “الريدز” مجددا، في مرحلة مفصلية من الموسم.

نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 كأس الأمم الإفريقية 2025 منتخب نيجيريا منتخب مصر أنفيلد الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

محمد السيد

تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب

بالصور

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد