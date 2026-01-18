الاختبار الأصعب.. ماذا بعد عودة محمد صلاح إلى ليفربول؟

طوى منتخب مصر صفحة مشاركته في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، مكتفيا بالمركز الرابع عقب الخسارة أمام منتخب نيجيريا بركلات الترجيح (4-2) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، لتبدأ مرحلة جديدة من التحديات أمام نجم المنتخب وقائد هجومه محمد صلاح.

ويستعد صلاح للعودة إلى صفوف ليفربول بعد غياب تجاوز الشهر، عودة لا تبدو سهلة، في ظل تراكم أزمات فنية ونفسية داخل أسوار النادي، كانت مؤجلة مؤقتا بفعل مشاركته الدولية، لكنها تعود اليوم لتفرض نفسها بقوة مع استئناف المنافسات المحلية.

خيبة إفريقية تثقل الحالة الذهنية

يصل صلاح إلى أنفيلد محمل بإحباط واضح بعد فشل منتخب مصر في اعتلاء منصة التتويج القارية، رغم أدائه الفردي المميز وتسجيله أربعة أهداف خلال البطولة.

هذه الخيبة قد تنعكس على جاهزيته الذهنية، وتطرح تساؤلات حول قدرته على استعادة تركيزه سريعا في ظل ضغوط المرحلة المقبلة.

ليفربول بلا أنياب هجومية

خلال فترة غياب “الملك المصري”، لم ينجح ليفربول في تحسين نتائجه، إذ اكتفى بسلسلة من التعادلات في الدوري الإنجليزي الممتاز، دون أن يحقق الانتصارات المرجوة.

أداء الفريق اتسم بالرتابة وغياب الحلول الهجومية، ما يجعل عودة صلاح ضرورة ملحّة، لكنها في الوقت ذاته تضعه أمام مسؤولية مضاعفة لإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات.

جماهير غاضبة وصبر منعدم

تصاعدت حالة الغضب في مدرجات أنفيلد نتيجة تراجع النتائج، وارتفعت الأصوات المطالبة بتغييرات جذرية، سواء على مستوى الجهاز الفني أو قائمة اللاعبين، إضافة إلى ضرورة دعم الفريق بصفقات جديدة.

في هذا المناخ المشحون، لن يكون الخطأ مقبولا، حتى من النجوم الكبار، ما يزيد حجم الضغوط الواقعة على عاتق صلاح مع أول ظهور له بعد العودة.

صراع فني متجدد على التشكيل الأساسي

قبل التحاقه بالمنتخب، وجد صلاح نفسه خارج التشكيلة الأساسية في أكثر من مناسبة، في ظل توتر علاقته مع المدرب الهولندي آرني سلوت.

ومع عودته، يلوح في الأفق صراع جديد لاستعادة مكانه الأساسي، ما يفتح جبهة تحدٍ فني ونفسي إضافية، في توقيت لا يحتمل المزيد من التعقيد.

بين خيبة قارية وضغوط إنجليزية متزايدة، تبدو عودة محمد صلاح إلى ليفربول أشبه باختبار حقيقي لشخصية النجم المصري، وقدرته على تجاوز الأزمات وقيادة “الريدز” مجددا، في مرحلة مفصلية من الموسم.