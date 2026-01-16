ليفربول يستدعي محمد صلاح بعد أمم أفريقيا لمواجهة مارسيليا.. هل يقلب موازين الفريق؟

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن نادي ليفربول الإنجليزي يخطط لمطالبة النجم المصري محمد صلاح بالعودة إلى إنجلترا مباشرة؛ بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025؛ وذلك استعدادا لمواجهة مارسيليا، في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الخطوة تعكس أهمية صلاح داخل مشروع المدرب “آرني سلوت”، رغم ما تردد عن وجود توتر بين اللاعب والجهاز الفني.

محادثات مباشرة حول عودة صلاح إلى ليفربول

وأضافت الصحيفة أن إدارة ليفربول تجري محادثات مباشرة مع محمد صلاح بشأن عودته السريعة إلى الفريق بعد انتهاء مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا مساء السبت في الدار البيضاء، بعد الخروج من نصف النهائي على يد منتخب السنغال بقيادة ساديو ماني.

ومن المتوقع أن يعود صلاح إلى إنجلترا فور نهاية المباراة، وسط حالة ترقب بشأن مستقبله مع النادي، خاصة بعد تصريحات ألمح فيها إلى شعوره بالتهميش، وتراجع التواصل مع المدرب سلوت؛ عقب سلسلة من النتائج السلبية للفريق.

موقف ليفربول في البطولات الحالية

يحتل ليفربول المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يقبع في المركز التاسع في دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة؛ ما يجعل عودة صلاح مبكرا أمرا حيويا للفريق في منافسات الموسم الحالي.

ليفربول يستقر على استمرار صلاح حتى نهاية الموسم

من جهة أخرى، أكدت صحيفة “ذا أثليتيك” البريطانية، أن إدارة ليفربول قررت الإبقاء على محمد صلاح وعدم التفريط فيه خلال سوق الانتقالات الشتوية؛ بعد الأداء المميز الذي قدمه مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025.

وأشار التقرير إلى أن النادي يركز على استمرار صلاح حتى نهاية الموسم على الأقل، مع دراسة ملف مستقبله طويل المدى؛ استعدادًا لفترة الانتقالات الصيفية، خاصة مع اقتراب نهاية عقده الحالي.

وأكدت الإدارة، أن صلاح سيظل محركا رئيسيا للهجوم، وأنه لا توجد أي نية لرحيله في يناير؛ نظرا لقيمته الفنية الكبيرة، وأثره داخل وخارج الملعب.