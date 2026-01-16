قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طاقم تحكيم مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في أمم إفريقيا
سعر الدولار في مصر مساء اليوم 16-1-2025
اختل توازنها خلال النزول .. مصرع سيدة أسفل عجلات أتوبيس بشبرا الخيمة
وفاة 5 أشخاص بسبب تسرب الغاز داخل مسكتهم بالقليوبية
دعارة أون لاين عبر فيسبوك.. القبض على 8 فتيات يمارسن الرذيلة بعابدين
الأمل والكرامة.. شعث يشيد بالدعم المصري والدولي لإخراج شعب فلسطين من أزمته
برلماني: نجاح جهود مصر في تهيئة مناخ سياسي داعم للتهدئة في قطاع غزة
الناتو يشيد بدور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأداء النشط للدبلوماسية المصرية
بعد 4 شهو من رحيل زوجته.. وفاة شقيق علي السيستاني المرجع الديني الأعلى
سعر الذهب في مصر يرتفع مساء اليوم الجمعة 16-1-2026
‏أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
المصري يقدّم العش في مشهد يعبّر عن عراقة الكرة المصرية | شاهد
رياضة

صلاح بين أفضل 4 لاعبين أفارقة.. وإيتو يتصدر القائمة التاريخية

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

اختار النجم الغاني السابق أسامواه جيان، اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة أفضل أربعة لاعبين في تاريخ كرة القدم الأفريقية إلى جانب أساطير القارة صامويل إيتو وديدييه دروجبا وساديو ماني.

وأكد جيان في تصريحاته لموقع "Pulse Sports" النيجيري أن خبرته الطويلة بالكرة الأفريقية مكنته من تقييم اللاعبين بناء على الأداء والإنجازات والتأثير داخل الملعب وخارجه. 

صامويل إيتو في الصدارة

وجاء صامويل إيتو في صدارة القائمة بفضل أربعة ألقاب أفضل لاعب في أفريقيا ثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا 56 هدفا دوليا ولقبين في كأس الأمم الأفريقية مع الكاميرون.

وجاء في المركز الثاني ديدييه دروجبا نظرا لتأثيره الكبير مع تشيلسي الإنجليزي وفوزه بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز إضافة إلى تسجيله لركلة الجزاء الحاسمة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2012، رغم عدم تتويجه بأمم أفريقيا مع كوت ديفوار.

وفي المركز الثالث جاء ساديو ماني بعد نجاحاته مع ليفربول وبايرن ميونخ وقيادته منتخب السنغال للتتويج بأول لقب لهم في كأس الأمم الأفريقية 2021 مع فرصة لمعادلة رقم إيتو في حال فوز السنغال على المغرب في نهائي النسخة الحالية.

أما محمد صلاح فجاء في المركز الرابع حيث أشاد جيان بثباته وأرقامه القياسية مع ليفربول، إذ سجل أكثر من 200 هدف وحصد ثلاث جوائز الحذاء الذهبي ولقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا، رغم أن المجد القاري مع المنتخب ما زال يطارده.

ويستعد صلاح مع منتخب مصر لمواجهة نيجيريا غدا السبت بملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء ضمن مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية، قبل العودة إلى إنجلترا للالتحاق بمعسكر فريقه ليفربول.

ليفربول يقرر الإبقاء على محمد صلاح

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية نقلاً عن الصحفي ديفيد أورنستين، أن إدارة ليفربول قررت الإبقاء على محمد صلاح وعدم التفريط فيه خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025.

وأوضحت الصحيفة أن النادي يركز على استمرار صلاح حتى نهاية الموسم على الأقل، مع دراسة ملف مستقبله طويل المدى استعدادًا لفترة الانتقالات الصيفية مشيرة إلى أن إدارة ليفربول تدرك قيمته الفنية الكبيرة وأثره داخل وخارج الملعب ولا توجد أي نية لرحيله في يناير ليظل المحرك الرئيسي لهجوم الفريق.

محمد صلاح منتخب مصر صامويل إيتو ساديو ماني

