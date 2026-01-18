قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر
رئيس هيئة الرعاية الصحية: مبادرات موسّعة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام
ارتفاع أسعار الذهب 325 جنيهًا منذ بداية العام في السوق المحلية
برلمانية: إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية خطوة لدعم الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتابع مؤشرات تعافي قناة السويس.. وعودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة
قبل ليلة الختام.. نيجيريا الأكثر وقوفا على منصات التتويج.. ومصر تواصل العناد مع ركلات الترجيح وتتساوى مع أفيال كوت ديفوار
مع اقتراب رمضان 2026.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق
حتى لا يرحل .. ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة بنتايج مع الزمالك
ياسمين فؤاد تفوز بجائزة نوبل للاستدامة لعام 2025
الترويج السياحي والربط الجوي محور لقاء شريف فتحي ووزير خارجية البوسنة
ديارنا.. حدائق العاصمة تواصل البناء بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة حضارية متكاملة.. صور
بعد واقعة العربي بالمنوفية.. استبعاد رئيس اللجنة وتحويل واضع الامتحان للشئون القانونية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

ضربة في العمق الدفاعي.. 4 أزمات تهدد فريق محمد صلاح | إيه الحكاية؟

أمينة الدسوقي

تلقى نادي محمد صلاح، ليفربول ضربة موجعة في سوق الانتقالات، بعدما اقترب مانشستر سيتي من حسم التعاقد مع المدافع الدولي الإنجليزي مارك غيهي، لاعب كريستال بالاس، ليخطف هدفا دفاعيا كان ضمن أولويات “الريدز” لتعزيز الخط الخلفي.

وكان ليفربول قاب قوسين أو أدنى من ضم غيهي خلال اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي الماضي، حيث خضع اللاعب للفحص الطبي، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل بين الناديين، قبل أن تتعطل الصفقة في اللحظات الأخيرة بسبب فشل كريستال بالاس في تأمين بديل مناسب.

ومع اقتراب اللاعب الآن من الانتقال إلى مانشستر سيتي، تلوح في الأفق 4 أزمات دفاعية قد تلقي بظلالها على مشوار ليفربول في المرحلة المقبلة.

الاعتماد القسري على الدفاع الحالي

إخفاق صفقة غيهي يفرض على ليفربول الاستمرار في الاعتماد على عناصره الدفاعية الحالية، رغم ما شهدته من أخطاء مؤثرة هذا الموسم ساهمت في تذبذب النتائج.

وتتفاقم الأزمة مع الإصابات المتكررة للفرنسي إبراهيما كوناتي، وغياب البدائل الجاهزة القادرة على تقديم الإضافة المطلوبة، ما يضع الجهاز الفني أمام خيارات محدودة.

غياب الوريث المنتظر لفان دايك

كان التعاقد مع مارك غيهي، صاحب الـ25 عامًا، ينظر إليه باعتباره استثمارا استراتيجيا طويل الأمد، وخيارا مثاليا لتعويض القائد الهولندي فيرجيل فان دايك مستقبلا، في ظل تراجع نسبي في مستواه مع تقدم العمر.

ومع ضياع الصفقة، يجد ليفربول نفسه مضطرا لإعادة فتح هذا الملف في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط توقعات بارتفاع التكلفة المالية وصعوبة المنافسة.

تفوق مانشستر سيتي

من حيث العمق الدفاعي
في حال إتمام مانشستر سيتي للصفقة، سيحصل الفريق على إضافة نوعية لمنظومة دفاعية مليئة بالأسماء القوية، ما يمنحه عمقا استثنائيا في التشكيلة.

وحينها، قد تصبح دكة بدلاء السيتي أكثر قوة واستقرارا من الخط الدفاعي الأساسي لليفربول، وهو عامل قد يصنع الفارق في سباق المنافسة على البطولات خلال بقية الموسم.

مأزق يناير وصعوبة البدائل

تعقد خسارة غيهي مهمة ليفربول في البحث عن مدافع بديل خلال فترة الانتقالات الشتوية، إذ يعد التعاقد مع مدافع دولي يمتلك الخبرة الكافية في الدوري الإنجليزي الممتاز تحديا كبيرا في منتصف الموسم.

وبين ضيق الوقت وارتفاع سقف المطالب المالية، تتقلص خيارات النادي، ما يضع الإدارة أمام اختبار صعب.

يبدو أن ليفربول مقبل على مرحلة دقيقة دفاعيا، حيث قد تتحول صفقة ضائعة إلى أزمة حقيقية، تلقي بآثارها المباشرة على طموحات الفريق محليا وقاريا خلال ما تبقى من الموسم.

ليفربول نادي ليفربول مانشستر سيتي محمد صلاح كريستال بالاس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

