يستعد النجم المصري محمد صلاح للعودة إلى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وكان المنتخب المصري قد أنهى مشواره في البطولة دون التتويج بالميدالية البرونزية، بعد الخسارة أمام منتخب نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليطوي صفحة المنافسات القارية ويبدأ صلاح التحضير للعودة إلى الملاعب الأوروبية.

موعد الظهور الأول لمحمد صلاح مع ليفربول بعد انتهاء كأس أمم إفريقيا

ومن المنتظر أن يصبح محمد صلاح متاحًا للمشاركة مع ليفربول بداية من مواجهة أولمبيك مارسيليا الفرنسي، المقرر إقامتها يوم 21 يناير، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا، على ملعب «فيلودروم».

وبعدها بثلاثة أيام فقط، يخوض ليفربول اختبارًا جديدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يحل ضيفًا على بورنموث يوم 24 يناير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين، على ملعب «دين كورت».

أما الظهور الأول المنتظر للنجم المصري على ملعب «أنفيلد» بعد العودة من أمم إفريقيا، فسيكون أمام نيوكاسل يونايتد يوم 31 يناير، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى صلاح لقيادة الريدز في مواجهة قوية أمام جماهيره.