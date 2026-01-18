موعد أول مباراة لـ عمر مرموش مع مانشستر سيتي بعد أمم إفريقيا

يترقب الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، الالتحاق بصفوف فريقه الإنجليزي خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

كان منتخب مصر قد أخفق في حصد الميدالية البرونزية، بعد الخسارة أمام منتخب نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليختتم الفراعنة مشوارهم القاري، ويفتح ذلك الباب أمام عودة مرموش إلى مانشستر سيتي استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

موعد أول مباراة لعمر مرموش مع مانشستر سيتي بعد العودة من أمم إفريقيا

ومن المنتظر أن تكون مباراة مانشستر سيتي أمام بودو جليمت النرويجي في دوري أبطال أوروبا، هي أول ظهور محتمل لعمر مرموش مع السيتيزنز بعد العودة من أمم إفريقيا، خاصة في ظل حاجة الفريق لدعم هجومي عقب تراجع النتائج مؤخرًا.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على بودو جليمت، مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب «أسبيرا»، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة بودو جليمت ضد مانشستر سيتي في تمام الساعة 07:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأتي ذلك اللقاء بعد خسارة مانشستر سيتي في ديربي مانشستر أمام مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة، بعد خوض 6 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات، وتعادلًا واحدًا، وتلقى هزيمة واحدة، وسط طموحات باستعادة نغمة الانتصارات خلال المرحلة المقبلة، بمساهمة منتظرة من عمر مرموش.