ليفربول يرفض رحيل روبرتسون ويوجه صدمة لتوتنهام

كشفت تقارير صحفية، أبرزها صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أن نادي ليفربول تمسك ببقاء أندرو روبرتسون، ظهير أيسر الفريق، بعد تلقيه عرضًا من توتنهام هوتسبير للتعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الريدز أبلغت النادي اللندني بعدم رغبتها في التفريط باللاعب في الوقت الحالي، رغم تقديم توتنهام عرضًا قيمته 5 ملايين جنيه إسترليني، مع اقتراب انتهاء عقد روبرتسون في صيف العام المقبل.

ويأتي تمسك ليفربول بروبرتسون بسبب قلة الخيارات المتاحة في مركز الظهير الأيسر، حيث يعتمد توماس فرانك، مدرب توتنهام، على ديستيني أودوجي كخيار أساسي وحيد، لكن إدارة ليفربول ترى أن رحيل اللاعب في ظل عدم وجود بديل مناسب سيؤثر على استقرار الفريق.

ورغم أن روبرتسون لم يضغط على النادي من أجل الانتقال، إلا أنه شارك هذا الموسم في أربع مباريات فقط بالدوري بعد تعاقد ليفربول مع ميلوس كيركيز من بورنموث الصيف الماضي.

يُذكر أن اللاعب الاسكتلندي انضم إلى ليفربول في 2017 قادمًا من هال سيتي، ونجح منذ ذلك الحين في التتويج بـ8 ألقاب كبرى مع الريدز على مدار ثمانية أعوام.