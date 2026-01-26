بيراميدز يعلن التعاقد مع اللاعب الزامبي باسكال فيري

أعلن نادي بيراميدز، التعاقد مع اللاعب الزامبي باسكال فيري، خلال الموسم الجاري من الانتقالات الشتوية.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز عبر فيسبوك، صورة للاعب ممسكا بتيشيرت النادي وعلقت عليها: “مرحبا بك”.

باسكال فيري

ويستعد نادي بيراميدز للعودة للمنافسات المحلية في بطولة الدوري المصري بلقاء الجونة

موعد مباراة بيراميدز والجونة

ويستضيف نادي بيراميدز نظيره الجونة فى تمام الساعة الثامنة مساءً فى الجولة السادسة عشر ضمن منافسات الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والجونة

وتذاع مباراة بيراميدز والجونة عبر قناة اون تايم سبورت بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية في الاستوديو التحليلي.

ويحتل بيراميدز وصافة الدوري المصري برصيد 27 نقطة، و الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط.