قرار بتعديل موعد المربع الذهبي لكأس خادم الحرمين الشريفين

أعلنت إدارة المسابقات بالإتحاد السعودي لكرة القدم تعديل في موعد مباراتي الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الخلود والاتحاد، والأهلي والهلال لتقام يوم الأربعاء 18 مارس.

وقالت إدارة المسابقات بالاتحاد السعودي انه كان مقررا اقامة المباراتين يومي 16 و17 مارس لكن لجنة إدارة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت تعديل الموعد بالتنسيق مع الأندية المعنية.

وأوضح بيان اللجنة "يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على مواءمة الجوانب التنظيمية مع الجهات ذات العلاقة وتوفير أفضل الظروف الممكنة لإقامة مباريات هذا الدور، بما يعزز عدالة المنافسة ويراعي متطلبات الأندية والاستحقاقات المختلفة ضمن منظومة العمل المشترك".