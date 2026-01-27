قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

متحف برشلونة يتخطى حاجز المليون زائر في 2025 بزيادة لافتة

متحف برشلونة
متحف برشلونة
حمزة شعيب

سجّل متحف نادي برشلونة رقمًا مميزًا خلال عام 2025، بعدما تجاوز حاجز المليون زائر، بوصوله إلى 1,059,611 زائرًا، مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها تحقيق الفريق للثلاثية المحلية وعودة إقامة المباريات على ملعب كامب نو.

وشهد المتحف نموًا ملحوظًا في الإقبال على الجولات السياحية والتجارب التفاعلية، ما أسهم في تحقيق زيادة بنسبة 35% مقارنة بعام 2024، في مؤشر واضح على تعافي النشاط السياحي المرتبط بالنادي.

ويُعد متحف برشلونة واحدًا من أكثر المتاحف زيارةً في إقليم كتالونيا، إذ وصل عدد زواره إلى قرابة مليوني زائر في عام 2016، واستمر في تسجيل أرقام تجاوزت 1.7 مليون زائر سنويًا قبل أن تتأثر الأعداد بتداعيات جائحة كورونا.

ومن المنتظر أن يفتتح المتحف بحلّة جديدة بالكامل خلال عام 2026، ضمن مشروع «إسباي بارسا»، ليكون إحدى العلامات البارزة في التطوير الشامل لمرافق النادي.

برشلونة متحف برشلونة ملعب كامب نو

