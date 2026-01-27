متحف برشلونة يتخطى حاجز المليون زائر في 2025 بزيادة لافتة

سجّل متحف نادي برشلونة رقمًا مميزًا خلال عام 2025، بعدما تجاوز حاجز المليون زائر، بوصوله إلى 1,059,611 زائرًا، مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها تحقيق الفريق للثلاثية المحلية وعودة إقامة المباريات على ملعب كامب نو.

وشهد المتحف نموًا ملحوظًا في الإقبال على الجولات السياحية والتجارب التفاعلية، ما أسهم في تحقيق زيادة بنسبة 35% مقارنة بعام 2024، في مؤشر واضح على تعافي النشاط السياحي المرتبط بالنادي.

ويُعد متحف برشلونة واحدًا من أكثر المتاحف زيارةً في إقليم كتالونيا، إذ وصل عدد زواره إلى قرابة مليوني زائر في عام 2016، واستمر في تسجيل أرقام تجاوزت 1.7 مليون زائر سنويًا قبل أن تتأثر الأعداد بتداعيات جائحة كورونا.

ومن المنتظر أن يفتتح المتحف بحلّة جديدة بالكامل خلال عام 2026، ضمن مشروع «إسباي بارسا»، ليكون إحدى العلامات البارزة في التطوير الشامل لمرافق النادي.