مورينيو يمازح ريال مدريد قبل المواجهة المرتقبة

أدلى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق بنفيكا البرتغالي، بتصريحات لافتة بشأن نادي ريال مدريد ومدربه ألفارو أربيلوا، وذلك قبل المباراة المرتقبة للفريق الملكي.

وقال مورينيو: «أنا أحب ريال مدريد وأحب ألفارو، لكن أتمنى فقط أن يكونوا سيئين غدًا»، في تصريح حمل نبرة ودّية ممزوجة بروح التحدي المعهودة من المدرب البرتغالي.

وتأتي تصريحات مورينيو في إطار العلاقات الجيدة التي تربطه بريال مدريد، النادي الذي سبق له قيادته وحقق معه نجاحات كبيرة، إلى جانب دعمه لأربيلوا، أحد تلاميذه السابقين، رغم رغبته في التفوق عليه في المواجهة القادمة.