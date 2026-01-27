برشلونة يقترب من تمديد تعاقد لوبيز حتى 2031

توصل نادي برشلونة الإسباني لإتفاق مع لاعبه فيرمين لوبيز إلى اتفاق لتمديد عقده حتى عام 2031، وذلك بعد مفاوضات قصيرة بدأت قبل أسابيع قليلة وانتهت بسرعة نظراً لرغبة الطرفين في استمرار التعاون.



وتضمن الاتفاق الجديد تحسيناً في الشروط المالية في عقد لوبيز، تقديراً لمستوياته المميزة التي قدمها هذا الموسم، وكذلك لتحصينه من إغراءات الأندية الأخرى، خاصة بعد أن حاول تشيلسي الإنجليزي التعاقد معه الصيف الماضي عبر عرض غير رسمي بلغت قيمته 40 مليون يورو، وهو العرض الذي قوبل بالتجاهل التام من قبل إدارة النادي الكتالوني، وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" اليوم الثلاثاء.



لم يطرأ أي تغيير على قيمة الشرط الجزائي في عقد فيرمين لوبيز، حيث ظلت ثابتة عند مبلغ 500 مليون يورو.